حماس خواستار دریافت پیکرهای برادران سنوار شد

شبکه الحدث عربستان به نقل از این منابع که به نامشان اشاره نکرده، افزود که اسرائیل در حال مذاکره با میانجیها درباره تبعید برادر السنوار از غزه است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شهید یحیی السنوار در مهرماه سال جاری طی درگیری میدانی و رو در رو با نظامیان صهیونیست در حالی که یونیفرم نظامی به تن داشت به شهادت رسید.
رژیم صهیونیستی پس از شهادت رسیدن السنوار در رفح واقع در جنوب غزه پیکر وی را به اراضی اشغالی انتقال داد.
طبق گزارشها، طرفین توافق کردهاند که شرایط اسرا در زندانهای اسرائیل بهصورت فوری بهبود یابد.
در همین حال، هیأتی از جنبش حماس اعلام کرد که مذاکرات برای آتشبس در غزه پیشرفتهای خوبی داشته است و این جنبش "با این تلاشها و تحولات بهصورت مثبت برخورد میکند. "
این اظهارات در بیانیهای از سوی حماس و پس از دیدار این هیأت به ریاست خلیل الحیه با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه منتشر شده است.
ساعاتی پیش بود که دیوان امیری قطر خبر داد که یک هیأت بلندپایه از جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه امروز دوشنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر، در بیانیه دیوان امیری قطر آمد که امیر این کشور و هیأت حماس درباره آخرین تحولات مذاکرات برای دستیابی به یک آتشبس پایدار در غزه گفتوگو کردند.
تمیم بن حمد بار دیگر بر موضع ثابت کشورش در رابطه با عادلانه بودن قضیه فلسطین و حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.
دیوان امیری قطر همچنین اعلام کرد که نماینده رئیسجمهور منتخب آمریکا و هماهنگکننده امور خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا نیز با امیر قطر دیدار کرده است.
کاخ سفید نیز اعلام کرد که جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با امیر قطر، پیشرفتهای مذاکرات دوحه برای توقف جنگ در غزه و آزادی اسرا را بررسی کرده است.
دیوان امیری قطر نیز با اعلام گفتگوی تلفنی بایدن و شیخ تمیم افزود که این دیدار برای بررسی آخرین تحولات اوضاع در غزه و تلاشهای میانجیگرانه برای پایان دادن به جنگ صورت گرفته است.
دو طرف بر ضرورت ارائه کمکهای فوری به ساکنان غزه و ادامه هماهنگی مستقیم از طریق تیمهای خود در این مرحله حساس از مذاکرات تاکید کردند.
کاخ سفید تاکید کرد که بایدن از امیر قطر به خاطر نقش میانجیگرانه کشورش در طول فرآیند مذاکرات تقدیر کرده است.