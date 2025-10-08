پاسخ قاطع سپاه به هر خطای احتمالی در هرمز

سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مناسبت فرارسیدن روز نیروی دریایی سپاه، ضمن تجلیل از نقش راهبردی این نیرو در تأمین امنیت منطقه، گفت: نیروی دریایی سپاه پرچمدار امنیت پایدار خلیج همیشه فارس، تنگهی راهبردی هرمز و آبهای پیرامونی ایران است.
جایگاه راهبردی نیروی دریایی سپاه
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: امروز نیروی دریایی پرافتخار و راهبردی سپاه در حوزههای نبرد سطحی، زیرسطحی، موشکی، پهپادی، الکترونیک و سایبری، در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارندهی بلامنازع قرار دارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه حساس و مهم است.
هشدار به دشمنان درباره هرگونه اشتباه
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: سپاه آمادگی رزمی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را در اوج نگاه داشته است و هرگونه خطای محاسباتی آنان در خلیج فارس، تنگهی هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی قاطع، فوری، کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.