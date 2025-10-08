En
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟

جمعی از دانشجویان و شهروندان همدانی روز ۱۴ مهر مقابل درب اصلی دانشگاه بوعلی‌سینا تجمع اعتراضی علیه مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران دانشگاه، برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۶۱
| |
4311 بازدید
|
۱۹

بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟

اعتراضات در همدان ریشه در ادعاهای جدی مبنی بر رفتارهای غیراخلاقی و مزاحمت‌های جنسی توسط برخی دانشجویان عراقی دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، جمعی از دانشجویان معترض، با شعارهایی چون «همدان بسه دیگه، غیرتت رو نشون بده» و «دانشگاه مال ایرانی‌هاست»، خواستار اخراج فوری دانشجویان متخلف و بازنگری در حضور دانشجویان خارجی شدند.

ماجرا از انتشار پیام‌های جنجالی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. طبق گزارش‌های اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروه‌های مجازی دانشگاه، پیام‌هایی حاوی محتوای توهین‌آمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند «ازدواج موقت» یا «صیغه» به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کرده‌اند. این ادعاها، که ظاهرا توسط چندین شاهد تأیید شده، به سرعت در فضای مجازی پخش شد و خشم عمومی را برانگیخت. 

تجمع از حدود ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد. معترضان، شامل دانشجویان، خانواده‌هایشان و شهروندان عادی، مقابل درب دانشگاه جمع شدند و با سردادن شعارهای تند علیه تبعیض و «اشغال دانشگاه توسط بیگانگان»، فضای سنگینی ایجاد کردند. حوالی ساعت ۱۷، پس از گفت‌وگوی فرماندار همدان با تجمع‌کنندگان، جمعیت آرام‌آرام پراکنده شد.

اعزام هیات ویژه

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، تأکید کرد: «موضوع در حال بررسی است و دانشگاه بوعلی‌سینا مسئول پیگیری است. اگر صحت داشته باشد، بدون اغماض برخورد می‌شود و مسئولان قاصر برکنار خواهند شد.» همچنین، وزارت علوم هیأت ویژه‌ای به همدان اعزام کرده تا ابعاد ماجرا را بررسی کند. مدیرکل پشتیبانی وزارت علوم، که مستقیماً به استان سفر کرده، با مسئولان دانشگاه دیدار کرده و قول داده نتایج بر اساس مقررات اعلام شود. با این حال، منتقدان این وعده‌ها را «زمان‌خریدن» می‌دانند و خواستار اقدامات فوری مانند تعلیق موقت دانشجویان متخلف هستند.

اعتراضات در فضای مجازی

این رویداد در فضای مجازی، به‌ویژه توییتر (X)، موج عظیمی از بازخوردها را به دنبال داشت. هشتگ‌هایی مانند #دانشگاه_بوعلی_همدان، #اعتراضات_همدان و #اخراج_عراقی‌ها در عرض ساعاتی به ترند تبدیل شدند. پست‌های پربازدید، از جمله ویدیوهای تجمع با بیش از ۱۰۰۰ لایک و ۲۰۰ ریتوییت، خشم کاربران را نشان می‌دهد. یکی از کاربران نوشت: «سال‌ها عراقی‌ها در مشهد و قم نوامیس ما را زیر پا می‌گذارند، حالا نوبت همدان شده؟ غیرت کجاست؟» (با ۱۵۰ لایک). پست دیگری، با تمرکز بر شعارهای ضدعربی، بیش از ۵۰۰ ریتوییت گرفت و بحث‌هایی درباره «هویت ایرانی» را دامن زد.

اما بازخوردها دوقطبی است. برخی کاربران، مانند حساب‌های اپوزیسیون، این اعتراض را «بیداری ملی» و فرصتی برای چالش با جمهوری اسلامی می‌دانند. در مقابل، حساب‌های طرفدار نظام، برخی اتفاقات این تجمع را «هدایت‌شده از خارج» و «توطئه صهیونیستی» خوانده‌اند، که با ۲۰۰ لایک و ده‌ها کامنت حمایتی روبرو شد. بحث‌های نژادپرستانه نیز بالا گرفته؛ کاربرانی با شعار «ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم» و موضوعاتی از این دست نیز برجسته شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
4
64
پاسخ
خب حرف درست میگن
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
دانشجویان عراقی نه فارسی بلد هستند و نه انگلیسی دقیقا اینجا چکار می کنند لطفا پیگری شود تابناک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
پیگیری شود.شاید دنبال اغتشاش و تفرقه هستند ! مگر دانشجوهای ایرانی پیشنهاد دوستی به دخترها نمیدن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
5
80
پاسخ
افغان کم بود عراقی تشریف فرماشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
2
55
پاسخ
باید با دریایت کار انجام بشه که دشمن از این فرصتها سوء استفاده نکنه بااخراج این دانشجویان خاطی خیلی راحت کار حل میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
همچین گفتی درایت فکر کردم حالا چه پیشنهاد حکیمانه ای میخوای بدی ، اخراج که اولین راه حل است
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
3
69
پاسخ
آقایان محترم ما زیر همه فشارها سر خم نکریدم ولی این یدونه غیرقابل پذیریش هست سریعا اخراجشون کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
2
69
پاسخ
باید اخراج بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
76
پاسخ
هشت سال جلو عراق و عراقی سر خم نکردیم که الان به اسم کشور دوست و برادر به زن و دختران ما بی احترامی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
2
44
پاسخ
باید دانشجو های اتباع در یک جزیره وفقط خودشون باشن درس بخونن اشتباه برای درامد زایی این همه بی ابرویی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
59
پاسخ
پولمان بی ارزش شده همه ریختن ایران چه برا تفریح چه برا خرید وچه برادرس خوندن چه برا درمان بعد ما جو گیر شدیم که خیلی پیشرفت کردیم یادمون رفته اول مردم خودمون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
27
پاسخ
وقتی یک حقوق بگیر عراقی میاد ایران و با دینارش معادل چند ماه حقوق یک ایرانی میتوان خرید و یا خدمات بگیره میشه همین تازه اول کاره خدا بخیر کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
22
پاسخ
در نظر بگیرید یک عراقی با صد دلار وارد کشور شود یعنی بالای صد میلیون تومان پول دارد چقدر می تواند راحت در کشور ما زندگی کند . بروید مشهد ببینید تمام هتل‌های پنج ستاره کاملا در اختیار عراقی‌ها است . در آمد آنها با ما اصلا قابل مقایسه نیست تا می توانند انواع کالا خرید می کنند از بس پول ما بی ارزش است . طبیعی است که دنبال کارهای دیگر هم باشند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
البته منظورم ۱۰۰۰ دلار بود ببخشید که این رقم هم برای آنها پول کمی است .
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
صد دلار میشه بالای ده ملیون نه صد ملیون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
صد دلار صد میلیون نیست یه حساب کتابی بکن بعد بنویس صد دلار هر دلار امروز 116 هزار تومان هست میشه یازده میلیون ششصد هزار تومان نه صد میلیون
