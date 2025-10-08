سیاست سخت جدید ژاپن علیه اسرائیل

«تاکشی ایوایا»، وزیر خارجه ژاپن گفت که توقف اقدامات یکجانبه اسرائیل، دستیابی به آتش‌بس پایدار، آزادی فوری همه اسرا و حمایت از کمک‌های بشردوستانه به غزه ضروری است.

وزیر خارجه ژاپن، به رژیم صهیونیستی هشدار داده که هرگونه اقدامی برای از بین بردن پایه‌های راه‌حل ۲ دولتی، توکیو را به بررسی تحریم‌ها علیه اسرائیل یا به رسمیت شناختن کشور فلسطین سوق خواهد داد.

به گزارش الجزیره، او گفت که همه طرف‌ها باید مطابق با طرحی که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده است، عمل کنند.

ایوایا گفت: در صورت وقوع تحولی که پایه‌های راه‌حل ۲ دولتی را به طور کامل از بین ببرد، ژاپن همه گزینه‌ها، از جمله تحریم‌ها علیه اسرائیل یا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی خواهد کرد.

نداف کرمانی

«استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، مذاکره‌کنندگان آمریکایی، در راه شرم‌الشیخ هستند و صبح چهارشنبه به مذاکرات در مورد پیشنهاد ترامپ در غزه خواهند پیوست. گفته شده که آنها تا زمان دستیابی به توافقی «برای آزادی اسیران و پایان دادن به جنگ» در مصر خواهند ماند.

ران درمر، مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی، قرار است به این مذاکرات بپیوندد. نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، نیز روز چهارشنبه برای مذاکرات وارد مصر می‌شود.