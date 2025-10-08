بابک زنجانی: مفسد اقتصادی یا بسیجی؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ دستگاه قضایی اگر چه پیش تر اعلام کرده بود که اموال بازگشته از زنجانی کفاف بدهی های او را می دهد، با این حال، بانک مرکزی ظاهراً چنین نظری ندارد. به گفته ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از بانک مرکزی از ۲ میلیارد یورو بدهی زنجانی تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می‌آورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.این شائبه بدهکار بودن بابک زنجانی در روزهای اخیر با خبر مصادره بخشی از حساب های ارزی او در مالزی (که در بالا تشریح شد) به همراه خبرهایی از فعالیت های اقتصادی منتسب به او، پرونده بابک زنجانی و خود وی را مجدد در صدر اخبار قرار داده است.

اما افکار عمومی در این میان، بیش از همه از «ابهام» خسته است. هیچ عدد قطعی‌ای از میزان بدهی، پرداخت یا جریمه‌ها اعلام نمی‌شود و در این میان، معلوم نیست واقعاً وی امکان فعالیت اقتصادی را در شرایط کنونی دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا او هم اینک یک مفسد و یا بسیجی اقتصادی است که واقعاً در صدد کار اقتصادی برد برد در حوزه های زیربنایی اقتصاد ایران است؟