En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله تند به تندروها: از این دختر هم کم خاصیت‌ترند!

اصولگرایان تندرو درک درستی از ماهیت مبارزه و مقاومت فلسطین ندارند و آن را به زمانی اندک محدود می‌کنند و گمان دارند زندگی و سیاست جنگ است و دیگر هیچ.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۲۳
| |
1070 بازدید

حمله تند به تندروها: از این دختر هم کم خاصیت‌ترند!

اصولگرایان تندرو درک درستی از ماهیت مبارزه و مقاومت فلسطین ندارند و آن را به زمانی اندک محدود می‌کنند و گمان دارند زندگی و سیاست جنگ است و دیگر هیچ.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن؛ البته زندگی برای اغلب این افراد هیچ جنگی نیست جز تأمین تنعم، ولی نسخه جنگ ابدی را برای دیگران می‌پیچند و ساده‌انگارانه گمان دارند به پایان تاریخ رسیده‌ایم و هر چه هست باید به‌سرعت نهایی شود. آنان درک دقیقی از پیشینه مسئله فلسطین ندارند و گمان دارند که پیشینیان فلسطین همه سازشکار و خائن بودند و به آرمان فلسطین که نابودی تمام و کمال اسرائیل است، خیانت کرده‌اند.درحالی‌که چنین نیست، که اگر بود عرفات را ترور شیمیایی نمی‌کردند.

این گروه درک درستی از حماس هم ندارند. در واقع  از ظن و گمان خودشان یار آنان شده‌اند. بیش از اندازه روی سخنان و مواضع تبلیغاتی حساب باز می‌کنند. به همین دلیل، پذیرش نسبی طرح ترامپ از سوی حماس، تندروها را دچار سرگیجه و بحران کرده است؛ گویی که احساس تنهایی می‌کنند و گمان می‌کنند که فریبی در کار است.
پس در واکنش و به‌صورت ساده‌انگارانه نصایح خود را روانه حماس می‌کنند. آنان در پاسخ و به‌جای همراهی با حماس و اینکه به خود اجازه ندهند تا جلوتر از آنان حرکت کنند؛ از موضع یک آموزگار تاریخ و سیاست و اخلاق به موعظه حماس می‌پردازند و می‌گویند: «حماس نباید به آمریکا و اسرائیل اعتماد کند چون آنها بدعهدند و درباره حقوق‌بشر دروغ گفته‌اند. مقاومت مصمم خواهد ایستاد. مردم غزه می‌ایستند و مقاومت می‌کنند.»

دیگری نیز از جانب فلسطینی‌ها چنین می‌گوید: «صلح باید واقعی باشد؛ یعنی بر اساس حقوق حقه فلسطینیان باشد. حماس زمانی خلع سلاح را می‌پذیرد که اسرائیل خلع سلاح شود.»

ماجرا این است که به‌طور قطع و یقین  فلسطینی‌ها و حماس بسیار بیش از تندروهای شعاری ایرانی می‌دانند که حقوق آنان چیست و به‌طور قطع و یقین، هر روز سبعیت اسرائیل را در قالب تجربه زیسته با تمام وجود خود درک و لمس می‌کنند و قطعاً از همه ما بهتر با رفتار و اهداف آمریکا در منطقه و جهان آشنا هستند.

برای آنان واضح است که آنان بدعهدند و برای یادآوری این گزاره‌های بدیهی نیازی به نصایح و آموزش دیگران ندارند. آنچه آنان نیاز دارند،  درک و فهم موقعیت آنان از سوی دیگران است. چنین درکی است که بیش از ۲۵۰هزار نفر را در شهر آمستردام هلند که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، برای اعتراض علیه اسرائیل گرد هم می‌آورد. ولی فقدان این درک در ایران به علت تعبیر نادرست از مبارزه فلسطینیان موجب رفتار دیگری از سوی جامعه می‌شود.

این درک موجب می‌شود که خانم گرتا تونبرگ از سوئد کشتی‌های صلح را روانه غزه کند و در آنجا از سوی اسرائیل بازداشت شود و کارزاری جهانی را علیه اسرائیل و به‌سود غزه سازمان دهد. ولی در ایران یک سوپرانقلابی مجلسی به‌جای آنکه قدمی عملی بردارد، از طریق توئیت، «هل من مبارز» می‌طلبد و آمادگی خود را برای رفتن به غزه اعلام می‌کند و کلی هم احساس رضایت پیدا می‌کند که گویا ضربه مهلکی به اسرائیل زده است.

هیچ‌چیز بهتر از این نصایح از موضع بالا و البته زیر پتویی نشانگر درک و فهم نادرست آنان از ماجرای غزه نیست. به همین دلیل، هنگامی که واکنش حماس را دیدند، دچار لکنت زبان شدند و به‌جای حمایت بدون قیدوشرط و از موضع تواضع و فروتنی، موضع به‌ظاهر انقلابی و از بالا می‌گیرند و به یاد آموزش و نصیحت آنان می‌افتند و هیچ درکی، تاکید می‌شود که هیچ درکی از دو سال زندگی در بدترین شرایط جنگی و تحریمی را ندارند.

خودشان قادر به تحمل یک‌هزارم این وضعیت نیز نیستند و لذا مهمترین گزاره و اصل اخلاقی و بدیهی را به‌صورت عملی نفی می‌کنند که: «آنچه را برای خود نمی‌پسندند، برای دیگران می‌پسندند.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنایه تندروها اصولگرایان گرتا تونبرگ حمایت از فلسطین حقوق بشر حماس خلع سلاح
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزییات شکنجه «گرتا تونبرگ» توسط نیروهای اسرائیلی
این بار «باهنر» سیبل تندروها شد!
حماس ادعای رسانه سعودی را تکذیب کرد 
کنایه به سرلشکر باقری بعد از شهادتش
با تندروها برخورد خواهد شد؟
اظهارات خصمانه ماکرون علیه حماس
اظهار نظر سلیمی نمین درباره جریان سوپر انقلابی
رد پیشنهاد ۱۵ میلیارد دلاری برای خلع سلاح حماس
اعلام موضع قطر درباره حماس و اخوان‌المسلمین
حکم اخراج محمود خلیل توسط قاضی آمریکایی صادر شد
آیا جریان خالص‌ساز دنبال حذف روحانیت منتقد است؟!
قدردانی حماس از ایران
تصویر عجیب از تعهد خاص به سلاح مقاومت!
ادعای جدید ویتکاف درباره خلع سلاح حماس!
اظهارنظر نماینده ویژه ترامپ درباره آینده حماس
محمد مهاجری: واقعا نمی فهمیم یا ...؟
اولین واکنش رسمی حماس به طرح ترامپ
زیباکلام: روحاني حقايق را نخواهد گفت
چرا امام تندروها را از اسراییل بدتر می‌دانست؟
خوابی که آنکارا برای جنبش حماس دیده است!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۷۳ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005amN
tabnak.ir/005amN