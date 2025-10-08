به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آنا، صالح حردانی در جریان دیدار استقلال و پیکان از ناحیه کمر آسیب دید اما در بازی باقی ماند. این بازیکن بعد از چند روز تمرین دوباره در ترکیب استقلال مقابل چادرملو به میدان رفت که با ترک خوردگی مهره های کمر خود مصدومیت شدیدی را تجربه می کند.

بنا بر این گزارش، پزشکان تاکید کرده اند حردانی یک ماه باید از ترکیب استقلال دور باشد. این در حالی است که حردانی به تیم ملی هم دعوت شد اما به دلیل آسیب دیدگی با وجود شرکت در اردو بعد از صحبت با کادر فنی تیم ملی جای خود را به اسماعیلی فر داد.