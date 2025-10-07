به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه در سخنانی گفت: «امسال، نیروهای مسلح روسیه ۵۰۰۰ کیلومتر مربع و ۲۱۹ منطقه مسکونی را آزاد کرده‌اند.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد: «در حال حاضر، ارتش اوکراین در حال عقب‌نشینی از کل خط مقدم است.»

پوتین افزود: «ابتکار عمل راهبردی در منطقه عملیات ویژه نظامی کاملا در اختیار نیروهای مسلح روسیه است. همچنین، رژیم کی‌یف در تلاش است تا اهداف غیرنظامی را در عمق روسیه هدف قرار دهد اما این مسئله به مقامات کی‌یف کمکی نخواهد کرد.»

او با اشاره به صنایع دفاعی روسیه خاطر نشان کرد: «صنایع دفاعی روسیه به‌طور کامل نیازهای ارتش به سلاح‌های دقیق، موشک‌ها، مهمات، تسلیحات و تجهیزات نظامی را برآورده می‌کند. روسیه همچنین باید تحقق تمام اهداف پیش روی نیروهای مسلح روسیه را تضمین کند. علاوه بر این، توسعه سلاح‌های جدید و تامین نیرو با سرعت بیشتری در حال انجام است.»

ولادیمیر پوتین تصمیمات اتخاذ شده در فوریه ۲۰۲۲ مبنی بر آغاز عملیات نظامی در اوکراین را «صحیح و به‌موقع» خواند.