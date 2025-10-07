مشخصات جنگنده پیشرفته سوخو ۳۵ روسیه + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وبگاه نظامی دیفنس بلاگ، سند تازه افشا شدهای که گفته میشود متعلق به یک شرکت دفاعی دولتی روسیه است، جزئیاتی از قرارداد فروش هواپیماهای جنگنده سوخو-۳۵ روسی به ایران و سوخوهای دیگر به الجزایر و اتیوپی را نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، این اسناد محرمانه که تنها چند روز پیش در شبکههای اجتماعی منتشر شد، متعلق به شرکت دولتی روسی KRET (متولی تجهیزات آویونیک و سامانههای رادیو-الکترونیک) است و جزئیات مربوط به تخصیص سامانههای تخصصی RF برای این جنگندههای چندمنظوره با قابلیت مانور بالا را که قرار است به جمهوری اسلامی تحویل داده شوند، آشکار میکند.
به نظر میرسد در این اسناد افشا شده، جزئیات قیمتگذاری، برنامههای تحویل و برنامههای صادراتی جتهای جنگنده پیشرفته سوخو را که برای چندین مشتری خارجی از جمله ایران، الجزایر و اتیوپی در نظر گرفته شده است، شرح میدهد.
این جنگنده چه تواناییهایی دارد و چه چیزی به نیروی نظامی ایران اضافه خواهد کرد؟
سوخو ۳۵ فلانکر
فلانکر جنگندهای تکسرنشین با قابلیت مانور بالا است که توانایی انجام دشوارترین مانورهایی هوایی از کبری گرفته تا تیل اسلاید را دارد.
این جنگنده با دو موتور AL-۴۱F۱S در دسته هواگردهای نظامی نسل ++۴ طبقهبندی میشود. جنگندههای این نسل برتریهای قابل توجهی نسبت به جنگندههای نسل چهار دارند. این قابلیتها شامل سنسورهای یکپارچه پیشرفته، آرایه اسکن الکترونیکی فعال، قابلیت پرواز ابرپیمایشی، ابرمانورپذیری، قابلیت استفاده به عنوان جنگندههای چندمنظوره و کاهش سطح مقطع راداری است.
سوخو ۳۵ نسبت به جنگندههای قبل از خود چون سوخو ۲۷، از ویژگیهای آیرودینامیکی و مانورپذیری بهتر، برد بیشتر، موتور قویتر، وسایل الکترونیکی و تجهیزات ارتباطات هوایی پیشرفتهتری برخوردار است.
رادار این پرنده از نقاط قوت آن به شمار میرود. سوخو-۳۵ از رادار بسیار نیرومند N۰۳۵ ایربیس E بهره میبرد. این رادار توانایی شناسایی اهداف هوایی در فاصلهٔ ۴۰۰ کیلومتری را دارد و میتواند ۳۰ هدف هوایی را از فاصلهٔ ۳۰۰ کیلومتری رهگیری کرده و همزمان با ۸ فروند از آنها درگیر شود.
این پرنده پیشرفته مجهز به سیستم جنگ الکترونیک ال۱۷۵ام خیبینی است و میتواند به اهدافی در ۳۰۰ کیلومتر موشک هوا به هوا شلیک کند. در عین حال توانایی درگیر شدن با اهداف زمینی را دارد و میتواند موشکهای سنگین ضدکشتی را نیز حمل و شلیک کند.