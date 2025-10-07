سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) هشدار داد: روسیه در صورت فعال شدن طرح‌ های مصادره غیرقانونی دارایی‌ هایش، از منافع خود دفاع خواهد کرد و از تمام ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپایی‌ها فعالانه مهارت‌ های خود را در ساخت دیوارهای جداکننده جدید احیا می‌کنند. محدودیت‌ های سفر دیپلمات‌های روسی به اتحادیه اروپا قطعاً با واکنش مسکو مواجه خواهد شد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: مذاکرات در مورد برخی مسائل میان روسیه و رژیم کی یف دچار وقفه شده است؛ مسکو مقصر آن نبوده است. روسیه در صورت فعال شدن طرح‌ های مصادره غیرقانونی دارایی‌ هایش، از منافع خود دفاع خواهد کرد و از تمام ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.

این در حالیست که اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا اخیرا گفته بود: ۴ میلیارد یورو برای اوکراین اختصاص خواهیم داد، ۲ میلیون دلار آن در خصوص پهپادها سرمایه‌گذاری خواهد شد. باید فشارها بر روسیه را افزایش دهیم. به همین دلیل است که پیشنهاد وام غرامت برای اوکراین بر مبنای دارایی‌های بلوکه شده روسیه را ارائه کردم. ما دارایی‌های روسیه را مصادره نمی‌کنیم، بلکه از آن به اوکراین قرض خواهیم داد. اگر روسیه غرامت پرداخت کند اوکراین باید این وام را بازگرداند.