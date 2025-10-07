En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار کرملین به اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیه

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) هشدار داد: روسیه در صورت فعال شدن طرح‌ های مصادره غیرقانونی دارایی‌ هایش، از منافع خود دفاع خواهد کرد و از تمام ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۹۰
| |
338 بازدید
هشدار کرملین به اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپایی‌ها فعالانه مهارت‌ های خود را در ساخت دیوارهای جداکننده جدید احیا می‌کنند. محدودیت‌ های سفر دیپلمات‌های روسی به اتحادیه اروپا قطعاً با واکنش مسکو مواجه خواهد شد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: مذاکرات در مورد برخی مسائل میان روسیه و رژیم کی یف دچار وقفه شده است؛ مسکو مقصر آن نبوده است. روسیه در صورت فعال شدن طرح‌ های مصادره غیرقانونی دارایی‌ هایش، از منافع خود دفاع خواهد کرد و از تمام ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.

این در حالیست که اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا اخیرا گفته بود: ۴ میلیارد یورو برای اوکراین اختصاص خواهیم داد، ۲ میلیون دلار آن در خصوص پهپادها سرمایه‌گذاری خواهد شد. باید فشارها بر روسیه را افزایش دهیم. به همین دلیل است که پیشنهاد وام غرامت برای اوکراین بر مبنای دارایی‌های بلوکه شده روسیه را ارائه کردم. ما دارایی‌های روسیه را مصادره نمی‌کنیم، بلکه از آن به اوکراین قرض خواهیم داد. اگر روسیه غرامت پرداخت کند اوکراین باید این وام را بازگرداند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه کرملین اروپا تحریم مصادره دارایی ها جنگ اوکراین خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین: ارتش اوکراین در حال عقب‌نشینی است
شرط روسیه برای دیدار سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین
افشاگری مرکل علیه اقدام لهستان درباره روسیه
ادعای رسانه آمریکایی درباره پهپاد ایرانی شاهد
وزیر دفاع آلمان: در برابر تهدیدهای پهپادی بی‌دفاعیم
ترامپ: می‌خواهم بگرام را پس بگیرم
احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ اوکراین
پوتین: جنگ اوکراین اتفاق نمی‌افتاد اگر ...
آمریکا: هرگز به اوکراین نیرو اعزام نخواهیم کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alq
tabnak.ir/005alq