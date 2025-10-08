دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند هزینه‌ها و قرارداد‌های باشگاه‌های فوتبال تأکید کرد که مجلس در صورت تداوم تخلفات احتمالی، از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کرده و کمیسیون اصل ۹۰ را برای بررسی و پیگیری موضوع وارد عمل خواهد کرد.

کامران پولادی؛ دبیر فراکسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هنوز عملاً زیر نظر نهادهای دولتی مانند هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانکی هستند و آیا مجلس یا سازمان بازرسی می‌توانند درباره هزینه‌ها، بدهی‌ها و سوءمدیریت احتمالی در این باشگاه‌ها ورود و پیگیری قانونی انجام دهند؟ اظهار کرد: در خصوص پول هایی که به بازیکنان خارجی می دهند، برخی از آنها بازیکنان درچه سوم و چهارم هستند. بهتر است به جای اینکه پول از محل بیت المال به آنها بدهند، بهتر است با استعدادیابی درست از بازیکنان داخلی خودمان استفاده کنیم.

وی افزود: فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به عنوان وظیفه و از باب نظارت کار خود را مبنی بر اعمال و رفتار تیم ها و فدراسیون فوتبال شروع کرده است.

دبیر فراکسیون ورزش گفت: در راستای اعمال وظایف نظارتی مجلس، از هیئت مدیره های باشگاه استقلال و پرسپولیس برای حضور در مجلس دعوت به عمل آوردیم. همچنین بازدیدی هم از استادیوم آزادی داشتیم و جلسه ای با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدارسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی برگزار کردیم.

پولادی ادامه داد: از بعد نظارتی مجلس، در این جلسات به آنها گوشزد کردیم در ارتباط با هزینه هایی که گاهی بی جهت و بدون دلیل هزینه می شوند و قراردادهایی که منعقد شده باید شفاف سازی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: مسئولان فدارسیون فوتبال و باشگاه ها اعلام کردند که شفاف سازی در قراردادها و هزینه ها و قراردادها وجود دارد و قرارداهایمان مشخص است. اما فراکسیون ورزش مصمم است دغدغه های افکار عمومی و رسانه ها در این موضوعات را پیگیری کند و تا حصول نتیجه موارد و موضوعات را پیگیری می کنیم تا شفاف سازی صورت بگیرد و مردم متوجه شوند که مجلس کارش را انجام می دهد.

دبیر فراکسیون ورزش با اشاره به قراردادهای سنگین با بازیکنان فوتبال گفت: علیرغم انعقاد قراردادهای سنگین با برخی بازیکنان اما به برخی از آنها بازی نمی رسد. فراکسیون وظیفه نظارتی خود را در این موضوعات انجام می دهد اگر مشاهده کنیم که کار با همین روند انجام می شود و قراردادها بدون ملاحظات منعقد می گیرد مطمئنا پای کمیسیون اصل 90 مجلس را وسط می کشیم و تحقیق و تفحص را در دستور کار داریم. این موارد ابزارهای نظارتی مجلس هستند و مردم خیالشان راحت باشد مجلس با قدرت در این زمینه ورود و نظارت می کند.

پولادی در پایان اظهار کرد: با هیئت رئیسه فراکسیون مجلس این موارد را مطرح و بررسی خواهیم کرد و پیگیری ها به صورت جدی انجام خواهد شد.