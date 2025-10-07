En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تاکید دادستان کل بر پیگیری حادثه تروریستی سروآباد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، در تماس تلفنی با دادستان سروآباد ضمن محکوم‌کردن حادثه تروریستی حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله این شهرستان، خواستار برخورد قاطع و بلادرنگ با عاملان این اقدام شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۸۳
| |
6 بازدید
تاکید دادستان کل بر پیگیری حادثه تروریستی سروآباد

به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه ۱۴ مهرماه از سوی معاندان و ضدانقلاب به حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله سروآباد که به شهادت ۲ تن از حافظان امنیت انجامید، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، در تماسی تلفنی با دادستان این شهرستان، ضمن جویا شدن ابعاد این حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و مردم انقلابی منطقه، بر ضرورت رسیدگی سریع و قاطع به این موضوع تأکید کرد.

وی در این تماس با محکوم‌کردن این اقدام غیرانسانی، خواستار برخورد قاطع و بلادرنگ با عاملان این اقدام شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخورد با این اقدامات کور که همراهی با دشمنان ملت ایران و مردم شریف منطقه است باید با قاطعیت، دقت و بدون اغماض در دستور کار قرار گیرد و نتیجه اقدامات هرچه سریع‌تر ارائه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
موحدی آزاد دادستان کل کشور سروآباد حادثه تروریستی شهادت خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهادت ۲ نیروی حافظ امنیت در سروآباد کردستان
جزئیات حمله تروریستی ایرانشهر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alj
tabnak.ir/005alj