شهادت ۲ نیروی حافظ امنیت در سروآباد کردستان

روابط‌عمومی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت دو نفر و زخمی شدن سه نفر از نیروهای سپاه سروآباد در حمله تروریستی اخیر را تسلیت گفت و این اقدام گروه‌های معاند و مزدور را نشانه‌ای از دشمنی کور آنها با امنیت و آرامش مردم ایران دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، روابط‌عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان صبح امروز در اطلاعیه‌ای اظهارکرد: خبر شهادت دو نفر و مجروح شدن سه نفر از نیرو‌های جان‌برکف سپاه سروآباد در حمله گروهک‌های معاند و ضدانقلاب، موجب تأثر عمیق خانواده بزرگ سپاه و مردم انقلابی کردستان شده است.

در این اطلاعیه آمده است: امنیت مثال‌زدنی ایران اسلامی، مرهون غیرت، ایمان و شجاعت مردان بی‌ادعایی است که در جای‌جای این سرزمین جان خود را در راه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا می‌کنند و حادثه اخیر سروآباد، جلوه‌ای دیگر از ایثار و ازخودگذشتگی این پاسداران دلاور است.

روابط‌عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان با محکومیت شدید این اقدام تروریستی تصریح کرد: دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، که از عزت و اقتدار روزافزون نظام اسلامی به خشم آمده‌اند، با چنین رفتار‌های ناجوانمردانه‌ای در پی تضعیف روحیه مردم و مدافعان امنیت هستند، اما به فضل الهی و هوشیاری ملت مؤمن و انقلابی ایران، به اهداف شوم خود نخواهند رسید.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است: شهادت و زخمی شدن جمعی از نیرو‌های وظیفه‌شناس سپاه سروآباد را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّ ظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم ولایتمدار استان کردستان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

روابط‌عمومی سپاه بیت‌المقدس در پایان یادآور شد: خون پاک شهدا، همچنان ضامن پایداری و اقتدار ایران اسلامی است و اینگونه اقدامات کور تروریستی، عزم راسخ پاسداران انقلاب را در دفاع از امنیت و آرامش مردم بیش از پیش استوار خواهد کرد.

گفتنی است، شامگاه دوشنبه ۱۴ مهر ماه در حمله اعضای یکی از گروهک‌های ضد انقلاب به حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله در شهرستان سروآباد، دو نفر از حافظان امنیت به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، این حمله تروریستی با پرتاب نارنجک دستی صورت گرفت و طی آن حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده و ایوب شیری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین، سه نفر دیگر در این حادثه مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.