تولید رادیو دارو متوقف نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که تولید رادیو دارو در داخل کشور برقرار و هیچ وقت متوقف نشده و متوقف نخواهد شد.
تولید رادیو دارو متوقف نمی‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابراهیم رضایی با اشاره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و برخی از مسئولان این سازمان گفت: اسلامی در این جلسه گزارشی از پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان از خسارات وارده به مراکز هسته‌ای در دوران جنگ ۱۲ روزه و تمهیدات اتخاذ شده برای استحکام مراکز هسته‌ای و سفر به روسیه، ارائه داد.

وی افزود: رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد که تولید رادیو دارو در داخل کشور برقرار و هیچ وقت متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. همچنین اشاره‌ای به فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های سازمان انرژی اتمی داشت و گفت که ما در مسائل تحقیق و توسعه تلاش کردیم که از فاز تحقیقاتی عبور کرده و به فاز صنعتی ورود کنیم تا در زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. در همین راستا، از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ دستاورد حاصل شده که بخش مهمی از این دستاوردها در زندگی مردم نقش داشته است.

وی اظهار کرد: اسلامی گفت که پرتودهی باعث طول عمر محصولات کشاورزی می‌شود و از این طریق می‌توانیم از فاسد شدن یک سوم محصولات کشاورزی جلوگیری کنیم و باعث بهبود صادرات و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رضایی بیان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از کاربرد انرژی هسته‌ای در حوزه کشاورزی داد از جمله اینکه باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می‌شود و گفت که تاکنون تعدادی مراکز پرتودهی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن ایجاد کردیم و این در حال افزایش است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: اسلامی به فناوری پلاسما اشاره کرد و گفت که روش‌های پلاسما درمانی به درمان و بهبود زخم‌های دیابتی و سرطان سینه در زنان کمک کرده و سازمان انرژی اتمی هم در این زمینه کارهای ارزشمندی انجام داده است. همینطور به اقداماتی که سازمان انرژی اتمی در حوزه تصفیه پسماندهای صنعتی و آب‌های آلوده و تبدیل آب‌های آلوده به آب‌های قابل مصرف انجام داده است، اشاره داشت که از جمله دستاوردهای این سازمان بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از سفر اخیر خود به روسیه داد و گفت که ما پروتکلی برای ساخت ۸ نیروگاه با روسیه داریم؛ یک نیروگاه از این ۸ مورد به بهره‌برداری رسیده، دو نیروگاه در حال ساخت است و معادل ۵ هزا مگاوات هم توافق شده که در استان هرمزگان ساخته شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اسلامی در ادامه جلسه تاکید و انتقاد کرد که ما همواره به آژانس نسبت به حفظ اطلاعات محرمانه تذکر دادیم، اما آژانس توجه کافی را به این موضوع نداشت. رئیس سازمان انرژی درباره مذاکرات هم گفت که محور مذاکرات سیاسی، وزارت امور خارجه است که تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی، کار را انجام می‌دهند.

وی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در این جلسه از فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی تقدیر کردند و بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و توسعه آن و بر اجرای بی کم و کاست قانون تعلیق همکاری با آژانس تاکید داشتند.

رضایی بیان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در جمع‌بندی جلسه گفت که ما خواستار اجرای کامل قانون الزام دولت و تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و برای اجرای دقیق آن تاکید داریم. همچنین باید گزارش عملکرد سازمان انرژی اتمی در اجرای این قانون ارائه شود. او بر تقویت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در بودجه ۱۴۰۵ و بر مقابله با آمادگی برای مقابله با حوادث و ضرورت تقویت فرهنگ‌سازی در حوزه صنعت هسته‌ای تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اقدام اروپایی‌ها برای فعال کردن اسنپ بک گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درصدد تهیه طرحی برای پاسخ به اقدام تروئیکای اروپایی است. همچنین بر اجرای دقیقه برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی هسته‌ای تاکید کرد.

