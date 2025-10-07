دستگیری ۸ مظنون در پرونده ربودن دختر ایرانی در کانادا

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد، زمستان سال ۱۴۰۰ سه مرد مسلح که لباس مأموران پلیس را به تن کرده بودند به خانه‌ای در حومه یک شهر کوچک تفریحی در کانادا رفتند و در زدند. خانه متعلق به یک زوج ایرانی بود که آن شب دختری ۳۷ ساله به نام الناز، مهمانشان بود. مأموران قلابی مدعی شدند که حکم بازداشت الناز را دارند، اما صاحبخانه به آنها شک کرد و همین باعث شد که مردان مسلح با آنها درگیر شوند و به زور الناز را درحالی‌که با پا‌های برهنه روی برف می‌کشیدند، سوار یک خودروی لکسوس کنند و متواری شوند.

به‌دنبال ربوده شدن الناز، پلیس در جریان قرار گرفت و تحقیقات آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که دختر ایرانی از سال ۹۷ به کانادا مهاجرت کرده و در زمینه واردات و صادرات فعالیت داشته و تجارت می‌کرده است. او از چند‌ماه قبل از اینکه ربوده شود، درگیر حوادث عجیبی شده بود. مثلا یک‌بار متوجه شد که ۲ جی‌پی‌اس زیر خودروی او نصب شده، اما معلوم نشد که چه‌کسی این کار را کرده است.

۲ هفته قبل از ربوده شدنش نیز زمانی که در پارکینگ آپارتمانش بود، هدف حمله ۲ مرد قرار گرفت و آنها با ماهیتابه ضربه محکمی به سر دختر ایرانی زدند که او راهی بیمارستان شد. پس از آن بود که پلیس از الناز خواست به محلی امن برود و دختر ایرانی نیز راهی خانه یکی از اقوامش در شهری کوچک شد، اما در آنجا مأموران قلابی سراغش رفتند و او را ربودند.

با گذشت بیش از ۳ سال از ربوده شدن الناز، پلیس احتمال می‌دهد که او قربانی باند‌های جنایتکارانه شده و به قتل رسیده است و در این شرایط برای هر اطلاعاتی که سرنوشت وی را فاش کند، جایزه ۱۰۰ هزار دلاری تعیین کرده است.

همچنین تا پیش از این پلیس ۷ مظنون ازجمله نامزد ایرانی الناز را در این پرونده بازداشت کرده بود و چند روز پیش نیز موفق شد هشتمین مظنون را که مردی هندی است، با کمک پلیس آمریکا در ایالت تگزاس دستگیر کند. افراد دستگیر شده متهم به حمله به الناز و احتمالا قتل او هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.