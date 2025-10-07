En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ ابلاغ شد

صدای ورق‌خوردن قانون در میانه‌ مهر ۱۴۰۴، بازنشستگی را برای بخشی از جامعه ایران از مسیر پیش‌بینی‌شده جلوتر انداخته؛ قانونی که سن پایان کار را کوتاه‌تر کرده و تعاریف تازه‌ای برای بازنشستگی پیش از موعد نوشته است
کد خبر: ۱۳۳۲۹۵۹
| |
598 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ حالا بر میز اجرای دستگاه‌های بیمه‌ای و اداری کشور نشسته است. سندی که پس از ماه‌ها بحث و بررسی، چارچوب سابق را تغییر داده و پایان کار را زودتر از انتظار برای گروهی از شاغلان رقم زده است.

در متن این قانون، سه تغییر مهم به وضوح دیده می‌شود:

۱- کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور: بسته به شدت ریسک و شرایط محیط کار، این کاهش بین دو تا پنج سال نسبت به سقف قبلی اعمال شده است.

به این ترتیب، سقف سن بازنشستگی مردان در این مشاغل می‌تواند از ۶۰ سال به ۵۵ یا ۵۸ سال برسد و سقف زنان از ۵۵ سال به ۵۰ یا ۵۳ سال کاهش یابد. البته مشروط به داشتن سابقه معتبر انجام کار در همان حوزه.

۲- کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه: حداقل سابقه پرداخت برای برخی گروه‌های مشمول از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش یافته است.

این تغییر عملا به معنای شروع دریافت مستمری پنج سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. موضوعی که کارشناسان را با پرسش‌هایی درباره توان مالی صندوق‌ها برای پوشش دوره طولانی‌تر پرداخت‌ها مواجه کرده است.

۳- ساده‌سازی روند شناسایی و تأیید مشاغل مشمول: فرآیند چندمرحله‌ای گذشته اکنون به یک مسیر واحد و ثبت در سامانه یکپارچه محدود شده و زمان رسیدگی از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است.

این سرعت هرچند از پیچیدگی اداری می‌کاهد اما بیم آن وجود دارد که دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور بی‌رویه گسترش یابد یا بعضی تأییدها بدون ارزیابی دقیق صورت گیرد.

بنابراین، دولت قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ را بخشی از طرح «جوان‌سازی نیروی کار» معرفی کرده و امیدوار است با خروج سریع‌تر کارکنان مسن، فرصت ورود نیروهای تازه‌نفس فراهم شود. با این‌حال، کارشناسان بیمه‌ و اقتصادی نسبت به تبعات مالی هشدار می‌دهند. چرا که بازنشستگی زودتر از موعد، طول دوره پرداخت مستمری را افزایش داده و بدون پشتوانه پایدار، فشار مضاعفی بر منابع محدود صندوق‌ها وارد خواهد کرد.

با وجود تمام نقدها اما برای کارگری که ۲۰ سال در کارخانه‌ای با شرایط سخت کار کرده یا کارمندی که ۲۵ سال در محیط اداری پرتنش حضور داشته، این تغییر به معنای رسیدن زودتر به آرامش وعده‌داده‌شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازنشستگی قانون بازنشستگی سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم درباره زمان پرداخت مطالبات بازنشستگان
بازنشستگی زودهنگام برای رانندگان
سورپرایز تأمین اجتماعی برای بازنشستگان
در این کشور ۷۰ ساله بازنشسته می‌شوید!
مهلت سه‌ماهه برای حل مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور
بازی با سن بازنشستگی: کارگران بازنده اصلی شدند!
سورپرایز ۵ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش سن بازنشستگی ابطال می‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
این قانون به تامین اجتماعی هم تسری دارد؟ مثلا فردی با 25 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی (خویش فرما) میتواند درخواست بازنشستگی کند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۷ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۵۵ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005alL
tabnak.ir/005alL