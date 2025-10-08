دانه‌های چیا ممکن است از بیماری‌های قلبی، یبوست، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) و بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری کنند.

دانه‌های ریزی هستند که سرشار از فیبر و مواد مغذی‌اند. این دانه‌ها منبع خوبی از اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶، پروتئین، مواد معدنی مهم و آنتی‌اکسیدان‌ها به شمار می‌روند.به همین دلیل، مصرف آن‌ها می‌تواند در پیشگیری یا مدیریت بیماری‌های زیر مؤثر باشد:

۱. بیماری‌های قلبی

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ دانه‌های چیا، دانه‌های چیا حاوی مواد مغذی مهمی هستند که به سلامت قلب کمک می‌کنند؛ از جمله امگا-۳، امگا-۶، منیزیم، فسفر و مس.مصرف این دانه‌ها ممکن است خطر بروز بیماری‌هایی مانند سکته مغزی و بیماری عروق کرونر قلب (زمانی که رگ‌های خونی قلب مسدود شده و جریان خون قطع می‌شود) را کاهش دهد.

دانه‌های چیا در حفظ سلامت قلب از سه راه اصلی عمل می‌کنند:

تنظیم سطح کلسترول:مصرف چیا می‌تواند کلسترول کل و کلسترول بد (LDL) را کاهش داده و در عین حال کلسترول خوب (HDL) را افزایش دهد. LDL سبب تجمع چربی در دیواره‌ی رگ‌ها می‌شود، اما HDL به پاکسازی کلسترول از خون کمک می‌کند.

بهبود عملکرد عروق خونی:منیزیم موجود در چیا در واکنش‌های آنزیمی و انتقال الکترولیت‌هایی مانند پتاسیم نقش دارد. این فرایند باعث گشاد شدن رگ‌ها، تنظیم انقباض عضلات و بهبود پمپاژ قلب می‌شود.

کاهش التهاب:اسیدهای چرب امگا-۳ مانند EPA و DHA ترکیبات ضدالتهابی تولید کرده و از التهاب در دیواره‌ی رگ‌ها جلوگیری می‌کنند.

۲. دیابت نوع ۲

در دیابت نوع ۲، بدن نمی‌تواند از انسولین به‌درستی استفاده کند و در نتیجه قند خون افزایش می‌یابد.

فیبر فراوان موجود در دانه‌های چیا می‌تواند در کنترل قند خون از سه راه مؤثر باشد:

جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون بعد از غذا

افزایش احساس سیری

بهبود واکنش بدن به انسولین

همچنین آنتی‌اکسیدان‌های چیا التهاب و استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهند؛ عواملی که در ابتلا به دیابت نقش دارند.

۳. یبوست

اگر کمتر از سه بار در هفته اجابت مزاج دارید یا مدفوع خشک و دفع دردناک دارید، دچار یبوست هستید.

دانه‌های چیا حاوی فیبر نامحلول هستند؛ نوعی فیبر که در آب حل نمی‌شود و حجم مدفوع را افزایش می‌دهد.این ویژگی به حرکات منظم روده کمک کرده و در رفع یبوست مؤثر است.

۴. آرتریت التهابی

آرتریت التهابی گروهی از بیماری‌های مفصلی مزمن است که باعث التهاب در مفاصل می‌شوند؛ از جمله آرتریت روماتوئید و آرتریت پسوریاتیک.

دانه‌های چیا سرشار از روی، منیزیم و اسید آلفا-لینولنیک (ALA) هستند: نوعی امگا-۳ با خاصیت ضدالتهابی که می‌تواند درد و علائم التهاب مفصلی را کاهش دهد.

۵. مشکلات گوارشی

چیا می‌تواند به بهبود سلامت دستگاه گوارش و حفظ تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند.فیبر محلول موجود در چیا به رشد باکتری‌های مفید کمک کرده و هنگام تخمیر در روده، ترکیباتی مانند اسیدهای چرب زنجیره‌کوتاه تولید می‌کند که به سلامت دیواره‌ی روده و عملکرد آن کمک می‌کنند.این فرایند باعث حرکت منظم روده و کاهش التهاب در دستگاه گوارش می‌شود.

۶. چاقی

رژیم غذایی نقش مهمی در کنترل وزن دارد. غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا قند خون را سریع افزایش می‌دهند و می‌توانند به افزایش وزن منجر شوند.چیا دارای شاخص گلیسمی پایین است؛ به همین دلیل، از افزایش سریع قند خون جلوگیری کرده و احساس سیری طولانی‌تری ایجاد می‌کند.این احساس سیری و کاهش اشتها، مصرف کالری روزانه را کاهش داده و به کاهش وزن کمک می‌کند.

۷. سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)

PCOS نوعی اختلال هورمونی در افراد با جنسیت مؤنث است که معمولاً بر عملکرد تخمدان‌ها تأثیر می‌گذارد و موجب بی‌نظمی قاعدگی یا ایجاد کیست می‌شود.اگرچه درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما تغییرات غذایی می‌تواند به کنترل آن کمک کند.دانه‌های چیا می‌توانند از دو طریق مؤثر باشند:

کاهش التهاب مزمن که در بیشتر مبتلایان به PCOS دیده می‌شود

بهبود متابولیسم بدن و کمک به کنترل قند خون و وزن، به‌ویژه به‌دلیل وجود اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶

دانه‌های چیا غذایی کوچک اما قدرتمندند. مصرف منظم آن‌ها می‌تواند به سلامت قلب، گوارش، تنظیم قند خون و کاهش التهاب کمک کند. بااین‌حال، مانند هر ماده‌ی غذایی دیگر، باید در حد تعادل مصرف شوند و در صورت ابتلا به بیماری خاص، حتماً با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید.

