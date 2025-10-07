فرستاده آمریکا با الجولانی دیدار کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که ابو محمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس جمهور خودخوانده سوریه و سرکرده هیئت تحریرالشام امروز (سه‌شنبه) با یک هیئت آمریکایی در دمشق دیدار و گفتگو کرد. در این هیئت توماس باراک، فرستاده آمریکا و برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا حضور داشتند.

در این دیدار آخرین تحولات سوریه و راه‌های حمایت از روند سیاسی و تحکیم امنیت و ثبات و نیز مکانیزم‌های اجرای توافق ۱۰ مارس در راستای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

در همین حال، تلویزیون سوریه اعلام کرد که الجولانی همچنین دیداری با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) داشت.

پیشتر وزیر دفاع دولت موقت سوریه تاکید کرد که امروز با فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کرده و درباره توافق آتش‌بس فراگیر به توافق رسیدند.

«مرهف ابوقصره» وزیر دفاع سوریه اعلام کرد با مظلوم عبدی در دمشق دیدار کرد و درباره آتش‌بس فراگیر در تمام محورها و نقاط استقرار نظامی در شمال و شمال شرق سوریه و آغاز اجرای فوری آن به توافق رسیدند.

هدف مذاکرات بین دمشق و قسد با نظارت آمریکا بررسی تنش‌های اخیر در حلب و ادغام قسد در وزارت دفاع سوریه است.

پیش از این خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) از رسیدن به توافقی برای آتش بس در محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب بعد از افزایش تنش‌ها بین گروه‌های سوری و نیروهای قسد طی روزهای گذشته خبر داده بود.