نیم میلیون ایرانی در صف وام ازدواج!/ بی‌توجهی بانک‌ها صدای مردم را درآورد

پرداخت وام ازدواج همچنان با صف‌های طولانی و سنگ‌اندازی بانک‌ها روبه‌روست و نزدیک به نیم میلیون نفر همچنان در انتظار دریافت وام هستند.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۲۹
| |
1530 بازدید
|
۱۲

پرداخت وام ازدواج از الزامات قانونی نظام بانکی است و بر اساس تکلیف دولت، بانک‌ها باید در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. با این حال، بانک مرکزی تاکنون گزارشی شفاف از عملکرد بانک‌ها در این زمینه منتشر نکرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ چالش صف‌های طولانی برای دریافت وام، سال‌هاست که تکرار می‌شود و با وجود تأکید‌های مکرر دولت و بانک مرکزی بر تسریع در پرداخت، به نظر می‌رسد این توصیه‌ها چندان اثرگذار نبوده است. اکنون حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج واکنش نشان داده است.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است: در خصوص نحوه پرداخت وام ازدواج به ۱۵ بانک تذکر داده‌ایم. از ابتدای امسال تاکنون، ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده، اما هنوز ۴۷۷ هزار نفر در صف انتظار هستند.

وی افزود: برخی بانک‌ها از متقاضیان می‌خواستند بخشی از سپرده‌های خود را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کردند.

وام های نجومی برای خودی ها!

این اظهارات نشان می‌دهد که تعلل و سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، نه‌تنها ادامه دارد بلکه با روش‌هایی مانند مسدودسازی سپرده‌ها تشدید شده است. این در حالی است که بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع تسهیلاتی بانک‌ها صرف پرداخت وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته، کارکنان بانک ها و مشتریان خاص می‌شود و متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات نیز در نهایت به‌عنوان بدهی مشکوک‌الوصول ثبت می‌شوند و خبری از بازگشت این وام‌ها نیست!

منابع چندده‌همتی‌ای که بازگشت آنها می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها به مردم را تقویت کند، عملاً در حساب‌های شرکت‌های خاص منجمد شده‌اند.

انتقاد نمایندگان از کم کاری بانک‌ها

در همین رابطه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأکید کرده است: بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد اقساط وام‌های خرد، از جمله تسهیلات ازدواج و وام مددجویان، به‌موقع بازپرداخت می‌شود؛ در حالی که میزان عدم وصول اقساط وام‌های کلان بسیار بالاتر است. وی افزود: با وجود سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه از سوی مردم در نیمه نخست سال، پرداخت وام‌های خرد تقریباً متوقف بوده است. بانک‌ها باید پاسخگوی این وضعیت باشند. تاجگردون همچنین به سختگیری بانک‌ها اشاره کرده و گفته است: بانک‌ها معمولاً برای پرداخت وام ازدواج از متقاضیان می‌خواهند کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق معرفی کنند، در حالی که بسیاری از مردم چنین امکانی ندارند. این در حالی است که می‌توان از حساب یارانه خانوار به‌عنوان ضمانت استفاده کرد.

از سوی دیگر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده ازنا و درود، با انتقاد از وضعیت موجود خطاب به وزیر اقتصاد گفته است: مردم برای دریافت یک وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند. این روند فرسایشی و بروکراسی پیچیده، مردم را ناامید کرده است. لازم است بانک‌ها از سخت‌گیری‌های بی‌مورد دست بردارند.

منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز با لحنی تندتر تصریح کرده است: وام‌های مسکن و ازدواج که باید گره‌گشای مشکلات جوانان باشد، به رویایی دوردست تبدیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مربوط به وام‌های خرد است، اما بانک‌ها پاسخگو نیستند. این بی‌توجهی سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند. او همچنین هشدار داده است که در حالی که صنایع کوچک و متوسط از حمایت مالی محروم‌اند، ابربدهکاران بانکی بدون دغدغه در حاشیه امن حرکت می‌کنند و اقتصاد کشور را تضعیف می‌سازند.

به گزارش تابناک؛ اکنون با توجه به موضع‌گیری صریح سازمان بازرسی کل کشور و انتقادات مکرر نمایندگان مجلس از عملکرد ضعیف بانک‌ها، انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با نظارت دقیق‌تر و انتشار گزارش عملکرد بانک‌ها، مانع از ادامه این روند شوند؛ روندی که نه‌تنها جوانان را دلسرد کرده، بلکه اعتبار نظام بانکی کشور را نیز زیر سؤال برده است.

 

وام ازدواج بانک مرکزی پرداخت وام وثیقه وام ازدواج مجلس سازمان بازرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
13
پاسخ
طرح تأسیس بانکهای خصوصی درایران
طرح نابودی اقتصادایران بود !!!
عامل تورم ، بی ارزش کردن پول ملی وضربه های فرهنگی واجتماعی و... همین بانکهای خصوصی بودند واکثربانکهای دولتی هم که دارای سهامدار خصوصی هستند ، دنباله رو آنان شدند.
حمله هکری به تنها بانک صددرصددولتی سپه گواه برهمه چیزاست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
2
11
پاسخ
وام الکی به همه بدهید و تورم ناشی از آن را به دوش جامعه بیندازیدبا این وامها بروید نیروگاه بسازید و مشکلات برق و گاز و آب را برطرف کنید.حداقل یک آسفالتی بندازید روی این جاده ها. با سهمیه و پارتی برای نوزادانشان وام فرزندآوری و وام خودرو میگیرند.با سهمیه وپارتی به مدرسه و دانشگاه می روند.با سهمیه و پارتی شغل می گیرند.با سهمیه و پارتی انواع وامها مانند وام مسکن وغیره می گیرند.وام ازدواج هم میخواهند.با تخلفات فراوان زمین خواری می کنند و ویلاهای غیر مجاز می سازند.پولدارها مالیات نمیدهند و مالیات برای قشر ضعیف جامعه است. هیچ وقت شایسته سالاری نمی گذارند اجرا شود و نخبگان را فراری می دهند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
11
پاسخ
بعد میگن ازدواج کنید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
12
پاسخ
چرا بابذ یم کارمند بانک ابن حجم حقوق مزایا و وام دریافت کند؟
شفاف هم نیست که ما بدانیم

ما هزار تومان درامد داریم مالیات میدهیم کارمند بانک وام می‌گیرد به بهانه وام مالیات نمی‌دهد
این بانک ها دقیقا چه سودی برای مردم دارند

پزشکیان هم همچون ریسی بانکها به کارکنان آنها تقدیم کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
10
پاسخ
مجلس فقط بلده شو راه بندازه وقتی بانک‌ها بودجه ای برای وام ندارند طرح وام ازدواج را تصویب می‌کنند که مردم را سردرگم می‌کنند این کارمجلس فقط فقط برای عوام فریبی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
سیاست فریب فقط 1 بار جواب بده. پس اثر خودشو از دست میده. همون طور که الان جوونا اصلا رو این حرفا حساب باز نمیکنن.
ناشناس
|
France
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
14
پاسخ
همه صحبتهای مسئولین در تلویزیون جهت خدمات و تسهیلات به زوجهای جوان پوپولیستی و نمایشی است و صرفا به یک صدم واجدین شرایط توان پرداخت دارند ولی بیان میکنند برای زوجهای جواااااااان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
10
پاسخ
4 ماهی هست ثبت نام کردم ، نوبتم از 2800 رسیده به 2600. خیر سرم بانک سپه ثبت نام کردم دولتی باشه ، بده ولی به نظرم اصلا نخواهد داد.
نگار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
12
پاسخ
وام ازدواجی که بعد از ۲ سال دستمون برسه به چه درد میخوره
الان نیازه که بخشی از هزینه هارو باهاش بدیم!!!!!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
3
3
پاسخ
ببینید بعنوان ی بانکی خدمتتون عرض بکنم...منابع قرض الحسنه در اختیار بانکها بشدت ناچیزه...علت چیه اکثر منابع در اختیار تو حسابهای سودده هستش...شما خودتان پولی داشته باشید و در بانک باشه تو چه حسابی میزارید...
خب چرا اینطوریه و کسی حاضر نیست حساب قرض الحسنه شو شارژ کنه...بخاطر تورم...خب البته علت تورم نحوه عملکرد بانک‌ها ست در تولید سرسام آور نقدینگی و بی انضباطی مالی..خب این ظاهر قضیه ست...اما اگه تو بطن کار باشید یا اندکی تامل کنید متوجه میشوید بانکها عامل اجرایی اند و مجری سیاستهای کلان و حتی خرد اقتصادی آقایان مسئول و دولتها...
در واقع خود حاکمیت(اعم از دولت و مجلس) با سیاستهاش بوسیله بانک خلق نقدینگی میکنه بعد تورم ایجاد میشه..بعد کسی پول نمی آره تو حساب قرض الحسنه...بعد بانک پولی ندارم وام بده آخر سر هم دادها سر بانکه.....
خلاصه برا حل مشکل به عامل اجرایی گیر دادن آدرس غلطه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
بانک مرکزی به عنوان ریگولاتور بانکی باید منابعش رو هم پیش بینی کنه. شده باید به بانکها فشار بیار منابع رو از محلی غیر از قرض الحسنه جور کنن. وقتی به کارمندای بانک نوبت وام میرسه کسی چون و چرا نمیاره، ولی وقتی نوبت به وام فرزندآوری یا ازدواج میرسه، تورم داریم، قرض الحسنه کمه. جمع کنید بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
لازمه
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
