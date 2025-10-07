En
تابناک گزارش می‌دهد؛

۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر می‌شود؟

اخیرا بانک سرمایه گذاری آمریکایی گزارشی از وضعیت بازار طلا تا پایان سال آینده میلادی ارائه داده است که به نظر می‌رسد باید منتظر وقوع یک رویداد بزرگ و غیرمنتظره باشیم.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۲۰
| |
4704 بازدید
|
۴

۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر می‌شود؟

پیش بینی اخیر گلدمن ساکس ( بانک سرمایه گذاری آمریکایی) درمورد چشم انداز بازار طلا بیش از آنکه به منزله یک هشدار یا زنگ خطر جدی برای سرمایه گذاران باشد چند سناریوی قیمتی را پیش پای خریداران در بازار داخلی می گذارد که با محاسبات قیمت دلار و اونس جهانی می توان پیش بینی کرد که قیمت طلا در کشور تا کجا بالا می رود. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود از بازبینی صعودی چشم‌انداز بازار طلا خبر داد و اعلام کرد : انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۴ هزار و ۹۰۰ دلار برسد که این رقم در پیش‌بینی قبلی گلدمن ساکس، ۴ هزار و ۳۰۰ دلار اعلام شده بو که به گفته این بانک، رشد پایدار تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی، نگرانی از تورم جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا مهم‌ترین دلایل برای افزایش پیش‌بینی قیمت طلا هستند. 

اگر پیش بینی گلدمن ساکس را مبنا قراردهیم و قیمت طلا به هر اونس ۴۹۰۰ دلار برسد دراین صورت ازآنجایی که هراونس طلا حدود ۳۱ گرم است سه سناریو قیمتی برای بازار طلا پیش رو داریم:

سناریو اول: اگر نرخ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ (آذرماه ۱۴۰۵) با کمترین رشد همراه باشد و هر دلار ۱۲۰ هزارتومان باشد قیمت هرگرم طلا تا آذرماه سال آینده به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. 

سناریو دوم: چنانچه نرخ دلار تا پایان سال میلادی آینده (آذرماه ۱۴۰۵) روی قیمت ۱۳۰ هزارتومان قرار بگیرد قیمت هرگرم طلا تا پایان پاییز سال آینده به ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان خواهد رسید. 

سناریو سوم: اگر نرخ دلار تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۵) به قیمت ۱۴۰ هزارتومان برسد درآن صورت پیش بینی می‌شود که قیمت هرگرم طلا تا پاییز سال آینده به ۲۱ میلیون و ۲۶۶ هزارتومان می‌رسد. 

سناریو چهارم: اگر اگر نرخ دلار تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۵) به قیمت ۱۵۰ هزارتومان برسد درآن صورت پیش بینی می‌شود که قیمت هرگرم طلا تا پاییز سال آینده به حدود ۲۲ میلیون و ۷۸۵ هزارتومان برسد. 

پیش‌بینی بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، مبنی بر رسیدن قیمت هر اونس طلا به ۴۹۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ ، درواقع یک رویداد بزرگ و غیرمنتظره در بازار‌های جهانی طلا را هشدار می دهد که قرار است بازار طلا را به سوی ساختاری صعودی راه بیندازد. 

ازسویی دیگر، خرید بی‌سابقه طلا توسط بانک‌های مرکزی کشور‌های جهان مانند چین، هند و ترکیه با هدف تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا تقاضایی بلندمدت برای طلا ایجاد می‌کند. اما درکنار افزایش تقاضای جهانی، اما نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی باعث شده تا سرمایه گذاران بیشتر از قبل روی طلا به عنوان یک پناهگاه امن و حفظ ارزش دارایی‌ها حساب باز کنند که به نظرمی رسد اگر پیش بینی گلدمن ساکس درست باشد و اونس جهانی قیمت ۴۹۰۰ دلار را به خود ببیند سقف قیمتی جدیدی را در تاریخ فلز زرد به ثبت می‌رسد که تا پیش از آن بی سابقه بود. 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد پیش‌بینی گلدمن ساکس که تصویر روشنی از یک دوره طلایی برای دارندگان و سرمایه‌گذاران طلا در سطح جهانی و به تبع آن در بازار داخلی ترسیم می‌کند، اما تحقق کامل آن در ایران به شدت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا و همچنین تحولات نرخ ارز داخلی وابسته است.

برچسب ها
قیمت سکه قیمت طلا هر گرم طلا چند هر گرم طلای 18 عیار نرخ دلار قیمت دلار روز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
دوباره امروز دلار گران شد؟؟
ریزش ریزش دیروز کردند این بود؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
طلای انس طلای خالص است و برای محاسبه قیمت طلای 18 عیار باید اعداد را در 75 صدم ضرب کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
آذر ۱۴۰۵ دلار ۱۲۰ تومان ،!!!! شوخی نکن سال آینده دلار را ۲۰۰ رد میکند
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
آذر ماه امسال دلار از این اعداد رد می شه . متاسفانه . نیاز به ۱۴۰۵ نیست . خدا رحم کنه
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
