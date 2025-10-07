En
ادارات این استان پنجشنبه‌ها دور کار شد

استاندار اصفهان گفت: بر اساس تصمیم شورای تحول اداری استان، از این هفته تا پایان سال جاری، فعالیت ادارات در روزهای پنج‌شنبه در قالب «دورکاری» انجام خواهد شد و ساعات کاری روزهای دیگر به ۶:۴۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ تغییر می‌یابد.
ادارات این استان پنجشنبه‌ها دور کار شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه نشست کارگروه منابع انسانی و تحول اداری استان با اشاره به بحث تعطیلی روزهای پنجشنبه‌ها در برخی استان‌ها، جزئیات جدیدی از روند تصمیم‌گیری ملی برای این موضوع را تشریح و اظهار کرد: موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها پیش از این توسط برخی استان‌ها اجرا شد، اما سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد این اقدام مطابق قانون نیست.

وی افزود: برای حل این مشکل، قرار بود موضوع در سمینار استانداران مطرح شود تا یک تصمیم واحد و هماهنگ برای تمامی استان‌های کشور گرفته شود؛ که این موضوع توسط هیات دولت به استانداران واگذار گردید

استاندار اصفهان بیان کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها برای استان صنعتی اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت و تجارت ایران مشکلاتی را به همراه دارد و یا با تعطیلی یک روز کاری، اخلال در تعاملات بین‌المللی و هماهنگی با بازارهای جهانی، افزایش بار کاری در سایر روزها و احتمال افزایش حجم کاری روزهای دیگر هفته و نبود رضایت بخشی از فعالان اقتصادی و برخی از بازرگانان و صاحبان صنایع را به دنبال دارد، بنابراین در نهایت استانداری اصفهان، در ترازوی سنجش منافع و مضرات، اولویت را به سلامت عمومی و حفظ محیط‌زیست داد و دورکاری ادارات را مورد تصویب قرار داد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه طرح دورکاری در روزهای پنج‌شنبه تا پایان ۱۴۰۴ تصویب شد، گفت: بر این اساس، از این هفته کارمندان ادارات استان می‌توانند روزهای پنج‌شنبه را به‌صورت دورکاری، فعالیت خود را ادامه دهند.

وی اضافه کرد: به منظور جبران ساعات کاری، ساعت حضور کارمندان در ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ تعیین شد.

استاندار اصفهان بیان کرد: این تصمیم پس از تشکیل کمیته‌ای مشترک بین استانداری و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی همه جانبه معایب و مزایا اتخاذ شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان در روز سه‌شنبه ۱۵ مهر، جمالی‌نژاد تأکید کرد: دستگاه‌های خدماتی، امدادی و شبانه‌روزی از این طرح مستثنی خواهند بود. در نهایت این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری و ساماندهی ناترازی انرژی، کاهش آلودگی هوا، رونق بخشیدن به حوزه گردشگری و تقویت بنیان خانواده و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر صورت گرفته است.

