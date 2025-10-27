En
وضعیت قرمز در موسسه اعتباری ملل/ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان زیان خالص هر ۶۰ دقیقه!

با ثبت زیان بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سال و منفی شدن نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری ملل، اکنون ابهامات جدی درباره تداوم فعالیت ملل در شبکه بانکی مطرح است و عملکرد مالی تنها موسسه اعتباری فعال در شبکه بانکی زیر سوال رفته است.
وضعیت قرمز در موسسه اعتباری ملل/ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان زیان خالص هر ۶۰ دقیقه!

با انحلال سه موسسه اعتباری نور، توسعه و کاسپین در دو سال اخیر، اکنون تنها موسسه اعتباری فعال در میان بانک‌های کشور، موسسه اعتباری ملل است. این موسسه که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ با نام صندوق قرض‌الحسنه عسکریه آغاز کرد، در دهه ۹۰ پس از تایید بانک مرکزی و سازمان بورس، در فرابورس پذیرش شد تا در کنار بانک‌های بورسی جایگاه خود را تثبیت کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، عملکرد موسسه اعتباری ملل در سال‌های اخیر قابل قبول نبوده و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها در دولت قبل از احتمال انحلال آن حکایت داشت؛ شنیده‌هایی که تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

جهش ۷۸ درصدی زیان ملل

بررسی آخرین صورت مالی منتشرشده در کدال نشان می‌دهد این موسسه در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1404 بیش از 12 هزار و 980 میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد جهش دارد. به عبارتی، این زیان معادل نزدیک به 70 میلیارد تومان در هر 24 ساعتِ نیمه نخست سال و حدود 2 میلیارد و 900 میلیون تومان در هر ساعت بوده است.

ملل؛ موسسه‌ای که منحل نشد، اما منفی‌تر شد/ 1,850,000,000 تومان زیان خالص هر 60 دقیقه!
 
 

زیان انباشته ای که بیشتر شد!

رشد زیان خالص، زیان انباشته موسسه را نیز افزایش داده است. پیش از آغاز تابستان، زیان انباشته ملل با رشد 42 درصدی به بیش از 43 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده ۲ هزار میلیارد تومانی، پرسش‌های جدی درباره تداوم فعالیت و آینده این موسسه در شبکه بانکی ایجاد می‌کند و نیازمند شفاف‌سازی از سوی مدیران ملل و بانک مرکزی است.

ملل؛ موسسه‌ای که منحل نشد، اما منفی‌تر شد/ 1,850,000,000 تومان زیان خالص هر 60 دقیقه!

افزایش هزینه‌ها در ملل

بررسی هزینه‌های موسسه در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد هزینه‌های اداری و عمومی با رشد 75 درصدی به بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است. هزینه کارمزد نیز 78 درصد افزایش یافته و به بیش از 330 میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های مالی نیز اندکی افزایش داشته و به بیش از 127 میلیارد تومان رسیده است.

کفایت سرمایه منفی؛ زنگ خطر برای ملل

طبق قوانین بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه که نشان‌دهنده توان بانک در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ سپرده‌های مشتریان است، باید حداقل ۸ درصد باشد. اما صورت‌های مالی ملل، نسبت کفایت سرمایه این موسسه را منفی 40 درصد نشان می‌دهد؛ رقمی بسیار پایین‌تر از حد مجاز بانک مرکزی. این وضعیت، سلامت مالی موسسه را به شدت زیر سوال برده و ضرورت تصمیم‌گیری فوری مدیران ملل و بانک مرکزی را آشکار می‌کند.

ملل؛ موسسه‌ای که منحل نشد، اما منفی‌تر شد/ 1,850,000,000 تومان زیان خالص هر 60 دقیقه!

 

