مواضع یک نظامی ارشد کهنه سرباز روسی، درباره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، حین بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یک ناو جنگی روسیه، به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او همچون سایر روس‌ها ضمن حمایت لفظی از ایران تاکید کرد: «همه ما آن ایام برای شما دعا می‌کردیم!» قبل از جنگ اخیر نیز البروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق در مصاحبه‌ای با الشرقیه عراق گفت: «در صورتی که به ایران حمله شود، در کنار ایران می‌ایستد. مجری پرسید همانگونه که در کنار مقاومت عراق در مقابل بمباران آمریکا ایستادید؟ سفیر پاسخ داد بله همانگونه. مجری گفت اما شما کاری نکردید. کوتراشف گفت ما دعا کردیم. دعای 150 میلیون نفر (روس‌ها) کم است؟!» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.