اسناد پنتاگون را داریم که رئیسی ترور شده است!
نظرات: ۱۳
نبض خبر

نظامی ارشد روس: در طول جنگ دوازده روزه برای ایران دعا می‌کردیم!

مواضع یک نظامی ارشد کهنه سرباز روسی، درباره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، حین بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یک ناو جنگی روسیه، به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او همچون سایر روس‌ها ضمن حمایت لفظی از ایران تاکید کرد: «همه ما آن ایام برای شما دعا می‌کردیم!» قبل از جنگ اخیر نیز البروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق در مصاحبه‌ای با الشرقیه عراق گفت: «در صورتی که به ایران حمله شود، در کنار ایران می‌ایستد. مجری پرسید همانگونه که در کنار مقاومت عراق در مقابل بمباران آمریکا ایستادید؟ سفیر پاسخ داد بله همانگونه. مجری گفت اما شما کاری نکردید. کوتراشف گفت ما دعا کردیم. دعای 150 میلیون نفر (روس‌ها) کم است؟!» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ دوازده روزه روسیه اسرائیل ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
27
پاسخ
التماس دعا
پاسخ ها
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
من مطمئن نیستم برای ما دعا هم کرده باشند همشون نامردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
ایران از روسیه درخواست کمک نکرده بود و همچنین گفتند که ایران خودش درخواست خرید پدافند و تجهیزات نکرده بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
2
25
پاسخ
از کجا معلوم میشود شاید همان موقع هم برای اسراییل دعا میکردید
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
13
پاسخ
اگر بگوی روس ماست سفید است باور نمی کنیم چه دعا کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
2
14
پاسخ
به آنها اطلاعات می دادید برای ما دعا!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
7
پاسخ
فقط دعا میکردین ...آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
15
پاسخ
خیلی ژحمت کشیدید ما رو شرمنده کردید کاش ما هم در جنگ شما با اوکراین فقط دعا می کردیم تا اینقدر زیر فشار اروپا نباشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
7
پاسخ
و ایضا برای اسرائیلی ها اطلاعات حساس ایران را می فرستادید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
7
پاسخ
روس ها حتي تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورمان را هم محكوم نكرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
5
پاسخ
یه روزی هم میرسه که ما برای شما دعا می کنیم!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
3
پاسخ
آخر لوطی گری هستند این دولت و ملت
