جهانبخش بالاخره تیم پیدا کرد!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز؛ در این فهرست علاوه بر دعوت از ۴ گلر، دعوت نکردن هیچ هافبک چپی سئوال برانگیز بود.

اما عجیبترین قسمت فهرست تیم ملی مشاهده نام بازیکنی بود که ۶ ماه بدون تیم بوده است.

علیرضا جهانبخش که آخرین بازی باشگاهی اش ۳۰ فروردین امسال انجام شده تا کنون نتوانسته تیمی برای بازی پیدا کند تا عجیب‌ترین مهره تیم ملی در اردوی جاری باشد.

دعوت از جهانبخش از این جهت عجیب بود که بازیکنان به واسطه بازی‌های خوب در تیم‌های باشگاهی شان به تیم ملی دعوت می‌شوند تا به واسطه حضور در رقابت‌های ملی بتوانند در معرض انتخاب‌های بهتری قرار بگیرند، اما جهانبخش بدون بازی باشگاهی به تیم ملی دعوت شده تا شاید به واسطه این دیدار‌های دوستانه بتواند برای خود تیمی را دست و پا کند!