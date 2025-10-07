به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فوتبال؛ سعید عزتالهی با اشاره به شرایط اردوی تیم ملی در آستانه سفر به روسیه تأکید کرد: در ابتدا باید بگویم خوشحالم که مجموعه تیم ملی دوباره دور هم جمع شده است. قطعاً هر اردوی آمادهسازی در مسیر جام جهانی برای ما اهمیت دارد. امیدوارم بتوانیم از این اردوها استفاده لازم را ببریم و همراه با بازیهای تدارکاتی خوب و پرقدرتی باشد که به مجموعه تیم ملی کمک کند. بههرحال تیم روسیه حریفی است که میتواند برای تیم ملی چالش ایجاد کند و باعث پیشرفت ما شود. امیدوارم مراحل آمادهسازی در چند روز باقیمانده تا بازی اول با روسیه و سپس دیدار با تانزانیا به خوبی پیش برود. در وهله اول همه بازیکنان سلامتی خود را حفظ کنند و در تمرینات با جدیت کار کنیم تا بتوانیم دو بازی خوب را به نمایش بگذاریم و به هدف خود برسیم.
عزتالهی که سالها سابقه بازی در فوتبال روسیه را دارد، درباره شرایط فعلی تیم ملی روسیه گفت: درست است که فیفا روسیه را در این چند سال به خاطر مسائل سیاسی محروم کرده است، اما این کشور همیشه فوتبالیستهای خوب و قابلی داشته و دارد. چهبسا همین حالا هم بازیکنان باکیفیتی در سطح اول فوتبال اروپا دارد و قطعاً این دیدار میتواند بازی تدارکاتی بسیار خوبی برای ما باشد؛ یک محک جدی که باید تمام توان خود را برای آن به کار بگیریم. روسیه در فیفادی قبلی مقابل قطر به پیروزی خوبی رسید و به نظرم میتواند رقیب مناسبی برای ارزیابی عملکرد ما باشد.
هافبک تیم ملی درباره آخرین وضعیت خود پس از درخشش و گلزنی در باشگاه الشباب افزود: بعد از مصدومیتی که داشتم و به همین دلیل در اردوی قبلی حضور نداشتم، سعی کردم در بازگشتم برای تیمم مثمرثمر باشم. پیشفصل خوبی را پشت سر گذاشتم و شرایط برایم مطلوب پیش میرفت، اما مصدومیتی که ناگهانی پیش آمد، چند هفته من را از میادین دور کرد. با تلاش زیاد توانستم زودتر به میادین برگردم. خدا را شکر در بازیهای اخیر باشگاهی آنچه مربی از من خواسته بود، در زمین اجرا کردم، اما تازه فصل شروع شده و باید تا پایان فصل بیشتر تلاش کنم تا سطح خودم را ارتقا دهم، چرا که برای جام جهانی آماده میشویم و این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد. امیدوارم بتوانم این روند را ادامه دهم.
بازیکن باسابقه تیم ملی کشورمان درباره برخی انتقادات پس از تورنمنت کافا و ضرورت برگزاری بازیهای دوستانه با تیمهای بزرگ اظهار داشت: قطعاً خود ما بازیکنان بیش از مردم و کارشناسان از بازی با تیمهای قدرتمند استقبال میکنیم، چون دوست داریم چنین دیدارهایی برگزار شود. همانطور که در دورههای قبل هم هر زمان مقابل تیمهای بزرگ بازی کردیم، همه دیدند که تیم ملی نمایشهای خوب و جذابی داشت و این باعث پیشرفت ما شد. کادر فنی و آقای قلعهنویی بارها تأکید کردهاند که از بازی با تیمهای بزرگ استقبال میکنند. همه ما در تیم ملی دوست داریم با چنین حریفانی روبهرو شویم، چون این چالشها به رشد تیم کمک میکند. البته شرایط خاص کشور و برخی ملاحظات در سالهای اخیر، موضوعی بوده که از اختیار کادر فنی و حتی فدراسیون خارج است و گاهی رایزنی برای بازیهای تدارکاتی را دشوار کرده است. با این حال، مهم این است که از مسیر خود خارج نشویم. قطعاً انتقاد باید وجود داشته باشد و فضای نقد باز بماند، اما انتقادات باید سازنده باشد تا بتواند به تیم ملی کمک کند.