در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

تصویب طرح تقویت بنیه دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی/در حوزه‌های مختلف بنیه دفاعی کشور را تقویت کرده‌ایم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تقویت بنیه دفاعی کشور در حوزه های مختلف از تصویب طرح تقویت بنیه دفاعی در این کمیسیون خبر داد.
تصویب طرح تقویت بنیه دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی/در حوزه‌های مختلف بنیه دفاعی کشور را تقویت کرده‌ایم

سارا فلاحی؛ عضو کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی کشور و پوشش نقاط ضعف در این حوزه اظهار کرد: با توجه به اینکه مقوله امنیت زیرساخت توسعه است، حتی اگر در حالت جنگی نباشیم عقل سلیم حکم می کنپد که بنیه دفاعی و انتظامی مان را تقویت کنیم. 

وی با اشاره به اینکه الان که کاملا در شرایط جنگی هستیم و مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتیم دشمنان به دنبال این هستند که پایه های استقلال کشورمان را با مشکل مواجه کنند و ملت را مورد هجمه و انسجام درونی ما را دچار فرپاشی کنند، تصریح کرد: ایران همواره به عنوان قلب اورآسیا یک دژ محکم است و اگر دشمنان قصد تغییرات ژئوپولوتیکی و مدیریت آن را داشته باشند،  ایران در مقابلشان خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تنها دژی که در منطقه در مقابل این تغییرات ژئوپولتیکی ایستاده، ایران است. به خاطر اینکه ما سرزمین واحد و یک ملت داریم و تمام مولفه های موقعیت های ژئو پولوتیک و ژئواکونومیک را در اختیار داریم و برای حفاظت از این موقعیت ها و شاخص ها اولویت و ابتدایی ترین و حیاتی ترین اقدامات ما، تقویت بنیه دفاعی است.

فلاحی خاطر نشان کرد: در کمیسیون امنیت ملی طرح تقویت بنیه دفاعی تصویب شده در صحن هم با رای بالا تصویب خواهد شد.

وی با تاکید بر ا ینکه تمام هم و غم ما به عنوان نمایندگان مجلس استحکام این دژ و بارو است، گفت: ما باید بتوانیم با این اقدامات از ملت خود حفاظت کنیم و در این راستا هم به خوبی عمل کردیم که دشمن نتواند خیلی راحتع ما را مورد هدف قرار بدهد. ما در حوزه آفندی دشمن را به زانو در آوردیم. آسمان دشمن توسط موشک های ما قرق شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در حوزه های مختلف بنیه دفاعی کشور را تقویت کرده ایم و مطمئنا توان مقابله با هر تجاوزی را داریم و بنده به عنوان عضو این کمیسیون که سالها در این حوزه کار کرده ام، می گویم عقل راهبردی به دشمنان ما حکم می کند که پنجه به ایران نشان ندهند، چون ایران در طول تاریخ مورد هجمه قرار گرفته و همیشه مهاجمان در فرهنگ ایرانی حذف شده اند. ما با تمام توان پای توان و تمامیت ارضی کشورمان هستیم.

فلاحی در پایان گفت: بنابراین تقویت بنیه دفاعی برای ما در اولویت است و نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق کمک خواهند کرد که نواقص جبران و نقاط قوتمان تقویت و نقاط ضعفمان برطرف شود.

بنیه دفاعی جنگ ۱۲ روزه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سارا فلاحی نماینده ایلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
الان این سخنرانی چه چیز مفیدی داشت؟ به مشت توضیح واضحات و باید و نباید رو که همه بلدن بگن.
