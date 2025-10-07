ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران

همزمان با اینکه برخی رسانه‌های غربی ادعا کردند ایران تاسیسات اتمی دیگری در دل کوه ساخته و فضاسازی رسانه‌ای برای بمباران نقاط دیگری می‌کنند، بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای ادعا کرد: «اکنون ایران در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با برد هشت هزار کیلومتر است... این یعنی اگر تنها سه هزار کیلومتر دیگر به برد این موشک‌ها اضافه شود، شهرهایی مثل نیویورک، واشنگتن، بوستون، میامی و مارآلاگو در تیررس تسلیحات اتمی ایران قرار می‌گیرند.» این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که فرمانده نیروی هوایی رژیم اسرائیل در ابتدای جنگ دوازده روزه هدف اصلی را موشک‌های مجهز به کلاهک خوشه‌ای ایران اعلام کرده بود و در هفته‌های اخیر نیز بسیاری از کارشناسان هدف موج بعدی حملات اسرائیل را توان موشکی ایران به عنوان عنصر بازدارنده در مقابل حملات پیوسته بلندمدت ارزیابی کرده‌اند. ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.