در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

نباید تخلف‌های صورت گرفته در کرسنت بی پاسخ بماند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم برخورد قاطع با خاطیان و متخلفان پرونده قرارداد کرسنت تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۵۸
| |
881 بازدید
|
۳

برخورد قاطع با مسببان و خاطیان پرونده کرسنت

عباس قدرتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و همچنین مصادره 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان در یک بانک مالزیایی به دلیل اجرای حکم دادگاه بین المللی لاهه در پرونده کرسنت به نفع کشور امارات، اظهار کرد: باید به تخلفات صورت گرفته در این پرونده رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: اگر کوتاهی در این زمینه وجود داشته و کسی در این زمینه تخلف داشته، باید با او برخورد شود.

به گزارش تابناک، اخیرا با حکم دیوان بین المللی لاهه در راستای اجرای حکم پرونده قرارداد کرسنت، 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان نزد یک بانک مالزیایی به نفع کشور امارات و همچنین ساختمان شرکت ملی نفت ایران در انگلیس مصادره شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
12
پاسخ
آقایان احمدی نژاد -جلیلی - زنگنه بابد خسارت وارده را به مردم بازگردانند و به خاطر بی کفایتی محاکمه شوند و مقصر باید توان این اشتباهات را بپردازد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
7
پاسخ
زنگنه چرا؟
زنگنه سرمایه گذار خارجی آورده،
بهترین کار را کرده
جلیلی دبه در آورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
6
پاسخ
جلیلی و احمدی نژاد آبرو و اعتبار اقتصادی برای کشور نگذاشتند
بعد می گویند چرا سرمایه گذار خارجی وارد ایران نمی شود
نمونه کرسنت
قرار داد بستید، اجرا کنید
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
