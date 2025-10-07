عباس قدرتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و همچنین مصادره 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان در یک بانک مالزیایی به دلیل اجرای حکم دادگاه بین المللی لاهه در پرونده کرسنت به نفع کشور امارات، اظهار کرد: باید به تخلفات صورت گرفته در این پرونده رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: اگر کوتاهی در این زمینه وجود داشته و کسی در این زمینه تخلف داشته، باید با او برخورد شود.

به گزارش تابناک، اخیرا با حکم دیوان بین المللی لاهه در راستای اجرای حکم پرونده قرارداد کرسنت، 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان نزد یک بانک مالزیایی به نفع کشور امارات و همچنین ساختمان شرکت ملی نفت ایران در انگلیس مصادره شده است.