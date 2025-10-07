En
نگاهی به پاسخ امیرحسین قیاسی به استوری ایرج طهماسب

قیاسی به تفسیر جمله به جمله استوری طهماسب می‌پردازد و برای هرکدام از جملات او، چندجملات و چندنیشخند و خنده چاشنی می‌کند. فارغ از هر جوابی که این‌مجری به جملات طهماسب می‌دهد، این‌که از قالب خنده همیشگی‌اش خارج نشده و با جدیت و عصبانیت جواب نمی‌دهد، برگ برنده اوست اما از طرفی ...
کد خبر: ۱۳۳۲۸۵۱
591 بازدید
نگاهی به پاسخ امیرحسین قیاسی به استوری ایرج طهماسب

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندروز پیش ایرج طهماسب در یک‌استوری در فضای مجازی نسبت به یکی از برنامه‌های گفتگومحور تصویری واکنش نشان داد که گفته می‌شود مربوط به امیرحسین قیاسی مجری جوان این‌روزها است. 

قیاسی هم در برنامه «نیمه‌شب» پلتفرم نماوا به این‌استوری واکنش نشان داد که واکنش‌اش از نظر فرم و ساختار قابلیت بررسی دارد.

مجری جوان این‌روزهای فضای مجازی که گفتگوهایی با خنده و قهقهه می‌گیرد، در واکنشی که به ایرج طهماسب نشان داده، رندانه عمل کرده و از چارچوب همیشگی و فعلی‌اش که در حکم قلعه محکم اوست، خارج نشده است. اگر دقت کنیم، قیاسی به تفسیر جمله به جمله استوری طهماسب می‌پردازد و برای هرکدام از جملات او، چندجملات و چندنیشخند و خنده چاشنی می‌کند. فارغ از هر جوابی که این‌مجری به جملات طهماسب می‌دهد، این‌که از قالب خنده همیشگی‌اش خارج نشده و با جدیت و عصبانیت جواب نمی‌دهد، برگ برنده اوست اما از طرفی می‌تواند موجب رنجش هوادران خودش و انزجار هواداران طهماسب هم شود؛ چون او بدون آن‌که طهماسب را به‌عنوان مهمان روبروی خود داشته باشد و مناسباتی را با او طی کرده باشد، مشغول شوخی با این‌چهره قدیمی سینما و تلویزیون است. بنابراین شاید متهم شود که دارد به استاد بی‌احترامی می‌کند.

قیاسی راه فرار را هم کنار گذاشته و گفته شاید اصلا منظور ایرج طهماسب او نبوده اما به‌هرحال همان‌طور که خودش در شوخی‌هایش می‌گوید منتظر چنین‌فرصتی بوده، این‌سبک از کمدین‌ها که در فضای مجازی فعالیت دارند، از چنین‌فرصتی که شاید در وهله اول تهدید به چشم بیاید، به راحتی نمی‌گذرد. چون هم می‌تواند با این‌موقعیت و استوری شوخی کند، هم با شخصیت منتشرکننده استوری و هم کلیدواژه نام خودش و آن‌فرد مشهور را برای مدت معمول دست‌به‌دست‌شدن این‌گونه کلیپ‌ها و پست‌های مجازی بالا و به‌اصطلاح ترند نگه دارد. 

کل ماجرای پست ایرج طهماسب و واکنش قیاسی هم می‌تواند از بیخ و بن روی هوا باشد! چون شاید منظور ایرج طهماسب واقعا او نبوده باشد! شاید هم بوده و فشارهای فضای مجازی روزی باعث انکار این‌مساله شود. اگر این‌گونه بوده باشد، قیاسی به پستی واکنش نشان داده که به او ارتباطی نداشته اما در هرصورت، حرکت دیگری در مسیر صعودی شناخته‌شدن و تثبیت او در فضای مجازی محسوب می‌شود. 

امیرحسین قیاسی ایرج طهماسب فضای مجازی واکنش استوری
نظرات بینندگان
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
رنجش هوادارن خودش و انزجار هواداران طهماسب؟؟!! حتی کوچکترین شوخی یا بی احترامی به آقای ایرج طهماسب نکرد. و تمام طول جوابیه، فقط با خودش شوخی کرد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
اقای قیاسی در هر صورت باید به بزرگترش احترام میزاشته. ما اقای طهماسب رو عمره میشناسیم و میدونیم اصلا ادم ستیزه جویی نیست. شاید همین اقای قیاسی تو محفلی ایشون رو مسخره کرده بوده قبلا(که ازش هم برمیاد)
آقای قیاسی شما نمیتونی سمبل ارامش دهه 50 و 60 مردم رو بخاطر پیشرفت خودت پله کنی
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
