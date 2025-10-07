بهروز وثوقی ساواکی بود یا در برابر ساواک قرار داشت؟

در روزهای گذشته اظهارات جهانگیر الماسی، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون جنجال‌آفرین شده است. او مدعی شده بهروز وثوقی با ساواک همکاری داشته و این سازمان از او حمایت می‌کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ در روزهای گذشته اظهارات جهانگیر الماسی، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون جنجال‌آفرین شده است. او مدعی شده بهروز وثوقی با ساواک همکاری داشته و این سازمان از او حمایت می‌کرده است.

الماسی گفته است: «با توجه به اینکه اخلاق بستر اصلی تحولات اجتماعی ایران در دوران قبل از انقلاب بوده است، در سینما هم چهره‌هایی همچون محمدعلی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و مجید محسنی از معرفت اخلاقی و هویت سنتی ایرانی‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه حمایت کردند. اما سازمان ساواک از بازیگر‌ها و فیلمساز‌هایی همچون بهروز وثوقی و خسرو هریتاش در راستای همسوسازی سینمای ایران با سینمای غرب حمایت کرد.»

در حالی الماسی ادعای همکاری بهروز وثوقی با ساواک را مطرح می‌کند که وثوقی پیش‌تر درباره این موضوع صحبت کرده بود. وثوقی بیست سال پیش خاطره‌ای از احضارش توسط ساواک را تعریف کرده بود که با سخنان الماسی کاملاً مغایر است.

وثوقی گفته بود ماموران ساواک او را برای بازی در فیلم گوزن‌ها احضار و تهدید کرده‌اند و حتی تا هشت ماه از هر کامیونی فرار می‌کرده است. توضیحی که وثوقی داده این بوده که ماموران ساواک به او هشدار داده بودند اگر مجدداً در فیلم‌هایی مثل گوزن‌ها بازی کند، با کامیون از روی ماشین او رد خواهد شد.

این نخستین بار نیست که وثوقی مورد هجمه‌های این‌چنینی قرار می‌گیرد. پرویز ثابتی یکی از چهره‌های کلیدی ساواک نیز ادعایی درباره وثوقی کرده بود. او در واکنش به صحبت‌های وثوقی چنین واکنشی نشان داده بود: «برای وثوقی متاسفم. او را تابه‌حال ندیده‌ام، شخصیت پایینی دارد.»