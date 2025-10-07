En
حرکت غیرمنتظره ترامپ در رابطه با ونزوئلا

رسانه آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، در حرکتی ناگهانی، مذاکرات بر سر توافق دیپلماتیک با ونزوئلا را به حالت تعلیق درآورده است.
حرکت غیرمنتظره ترامپ در رابطه با ونزوئلا

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش‌ها برای دستیابی به توافق دیپلماتیک با ونزوئلا را به حالت تعلیق درآورده و شرایط را برای تشدید احتمالی درگیری نظامی فراهم کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این گزارش روز دوشنبه اعلام کرد که از فوریه ۲۰۲۵، ریچارد گرنل، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده، با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و دیگر مقامات ارشد ونزوئلا مذاکره می‌کرده است.

با این حال، روز پنجشنبه، ترامپ با گرنل تماس گرفت و به او دستور داد که تمام تماس‌های دیپلماتیک، از جمله مذاکراتش با مادورو، باید متوقف شود.

طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ برنامه‌های نظامی متعددی را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا تدوین کرده است.

روز پنجشنبه، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، گفت که پنج هواپیمای جنگی آمریکایی، احتمالا از نوع اف-۳۵، توسط سیستم‌های دفاع هوایی ونزوئلا در منطقه اطلاعات پرواز مایکتیا شناسایی شده‌اند. این مقام افزود که خلبانان خطوط هوایی بین‌المللی مشاهده این جت‌ها را در سواحل کارائیب این کشور تأیید کرده‌اند.

ایالات متحده چندین کشتی، از جمله سه ناوشکن، یک کشتی تهاجمی آبی-خاکی، یک رزم‌ناو موشک‌انداز و یک زیردریایی هسته‌ای، و همچنین نزدیک به ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی را به بهانه مقابله با فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر که گفته می‌شود از ونزوئلا می‌آید، به کارائیب اعزام کرده است. کاراکاس این اتهام را قاطعانه رد می‌کند.

در ۱۹ اوت، کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که ترامپ آماده است تا از «تمام توان آمریکا» برای مبارزه با آنچه قاچاق مواد مخدر خواند، استفاده کند، بدون اینکه احتمال عملیات نظامی در ونزوئلا را رد کند.

در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا سندی محرمانه تدوین کرده که مجوز استفاده از نیروی کشنده علیه «کارتل‌های مواد مخدر» را توجیه می‌کند، اما سناتورها با استدلال‌های قانونی و شواهد ناکافی مخالفت کرده‌اند.

 

ترامپ آمریکا ونزوئلا مذاکره توافق قاچاق مواد مخدر عملیات نظامی کارتل های مواد مخدر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
2
4
پاسخ
ونزوئلا بیشترین بخت را برای ضربه زدن به آمریکا از داخل آمریکا دارد.
