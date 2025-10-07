پیام خاص کیم جونگ اون برای تولد پوتین

« کیم جونگ اون » رهبر کره شمالی بامداد سهشنبه در پیامی به «ولادیمیر پوتین » رئیس جمهور فدراسیون روسیه، تولد او را تبریک گفت.
به گزارش تابناک به نقل از افکارنیوز؛ کیم ضمن اشاره به اینکه روسیه به لطف پوتین رهبری ساختار جهانی جدید و چندقطبی را بر عهده دارد، وعده داد که دوستی بین پیونگیانگ و مسکو ابدی خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این نامه نوشت: «رفیق عزیزم، ولادیمیر پوتین، صمیمانهترین و گرمترین تبریکات خود را به مناسبت این تولد مهم برایت میفرستم.
به لطف رهبری خردمندانه و فداکاری میهنپرستانه شما، فدراسیون روسیه امروز شکوه خود را به عنوان یک قدرت جهانی با یک نظام سیاسی قدرتمند و قدرت دولتی استوار نشان میدهد».
رهبر کره شمالی خطاب به پوتین توضیح داد: «موفقیتهای چشمگیر در انجام وظیفه حفاظت قابل اعتماد از کرامت و منافع کلیدی کشور و ساختن یک روسیه قدرتمند و مرفه، بدون رهبری برجسته و عملکرد پایدار شما غیرقابل تصور است».
طبق این گزارش، کیم همچنین افزود: «پیونگیانگ و مسکو همیشه در کنار هم هستند و دوستی ما ابدی خواهد بود».