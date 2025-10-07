En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام خاص کیم جونگ اون برای تولد پوتین

رهبر کره شمالی بامداد سه‌شنبه در پیام تبریک تولد رئیس جمهور روسیه، وعده داد که دوستی بین دو کشور جاودانه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۲۸
| |
482 بازدید
پیام خاص کیم جونگ اون برای تولد پوتین

 « کیم جونگ اون » رهبر کره شمالی بامداد سه‌شنبه در پیامی به «ولادیمیر پوتین » رئیس جمهور فدراسیون روسیه، تولد او را تبریک گفت.

به گزارش تابناک به نقل از افکارنیوز؛ کیم ضمن اشاره به اینکه روسیه به لطف پوتین رهبری ساختار جهانی جدید و چندقطبی را بر عهده دارد، وعده داد که دوستی بین پیونگ‌یانگ و مسکو ابدی خواهد بود.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این نامه نوشت: «رفیق عزیزم، ولادیمیر پوتین، صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین تبریکات خود را به مناسبت این تولد مهم برایت می‌فرستم.

به لطف رهبری خردمندانه و فداکاری میهن‌پرستانه شما، فدراسیون روسیه امروز شکوه خود را به عنوان یک قدرت جهانی با یک نظام سیاسی قدرتمند و قدرت دولتی استوار نشان می‌دهد».

رهبر کره شمالی خطاب به پوتین توضیح داد: «موفقیت‌های چشمگیر در انجام وظیفه حفاظت قابل اعتماد از کرامت و منافع کلیدی کشور و ساختن یک روسیه قدرتمند و مرفه، بدون رهبری برجسته و عملکرد پایدار شما غیرقابل تصور است».

طبق این گزارش، کیم همچنین افزود: «پیونگ‌یانگ و مسکو همیشه در کنار هم هستند و دوستی ما ابدی خواهد بود».
 


 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیم جونگ اون پوتین سفر تولد پیام تبریک چین روسیه رهبر کره شمالی خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیم جونگ اون به دنبال تقویت روابط با روسیه
پوتین: ادامه مذاکره با آمریکا به نظر کیم جونگ اون بستگی دارد
اون و پوتین مذاکرات خصوصی را سازنده و جامع خواندند
پیام تبریک رهبر کره شمالی به «روحانی»
کیم‌جونگ اون با مجموعه‌ای از هدایا روسیه را ترک کرد
پیام تبریک رهبر کره شمالی به پزشکیان
رهبر کره شمالی حمایت کامل از روسیه را اعلام کرد
پیام تبریک روحانی به «کیم جونگ اون»
قطار زرهی «کیم جونگ اون» وارد روسیه شد
تأکید رهبر کره شمالی بر توسعه روابط پایدار با چین
پیام تبریک رهبر کره شمالی برای رئیس جمهور چین
«اون» واقعا به دنبال صلح است
پیام تبریک رهبر کره شمالی به سید ابراهیم رئیسی
دعوت رسمی رهبر کره شمالی از «پوتین»
پیام تبریک رهبر کره‌ شمالی به بشار اسد
رئیس‌جمهور روز ملی کره شمالی را تبریک گفت
کرملین: تاریخ دیدار اون مشخص شد
«کیم جونگ اون» روز کارگر را تبریک گفت
پکن: از حال رهبر کره شمالی مطلعیم
تبریک رهبر کره‌شمالی به انتخاب مجدد شی جینپینگ
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ajE
tabnak.ir/005ajE