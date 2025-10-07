به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این خدمت برای مدیران شرکتها و سازمانهای بزرگ طراحی شده تا فرآیند پرداختهای روزمره، کنترل تنخواه و مدیریت هزینههای کارپردازان بهصورت کاملاً دیجیتال، متمرکز و ایمن انجام پذیرد. مدیرعامل یا مدیر مالی با استفاده از این خدمت میتواند بدون نیاز به مراجعه حضوری، سقف هزینه، نوع تراکنشها و گزارشهای مالی مرتبط با هر کارت را در هر زمان مدیریت کنند.
قابلیت ویرایش سقف محدودیت کارت به مدیر مالی این امکان را میدهد تا سقف مجاز هزینه برای هر کارت را بهصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تعیین یا تغییر دهد. همچنین، از طریق قابلیت تغییر سرویسهای پیشفرض میتوان مشخص کرد هر کارت مجاز به انجام چه نوع تراکنشهایی(از جمله خرید اینترنتی، برداشت وجه، انتقال وجه یا پرداخت قبوض) باشد. این ویژگی انعطافپذیری بالایی در مدیریت هزینهها ایجاد کرده و سازمان را از نظر امنیت مالی در سطحی بالاتر قرار میدهد.
بهمنظور افزایش شفافیت و نظارت لحظهای، قابلیت فعالسازی پیامک تراکنشها نیز طراحی شده است. با فعالسازی این بخش، مدیر سیستم یا مدیرعامل میتواند تراکنشهای انجام شده با هر کارت را بهصورت آنی از طریق پیامک دریافت کند. این امر علاوه بر اطلاعرسانی سریع، به شناسایی تراکنشهای مشکوک یا غیرمجاز نیز کمک کرده و امنیت مالی سازمان را به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد داد.
همچنین، از طریق قابلیت افزودن شماره موبایل، امکان ثبت یا تغییر شماره تلفن همراه کارپردازان یا مدیران برای دریافت پیامکهای تراکنش فراهم شده است تا نظارت مالی بهصورت چندسطحی و دقیق انجام شود.
"تنخواه کارت" بانک رفاه کارگران با ترکیب فناوری بانکی و مدیریت مالی مدرن، راهکاری مطمئن برای سازمانهایی است که به دنبال کنترل هوشمند هزینهها، کاهش خطاهای انسانی و افزایش امنیت سازمانی و ارتقا شفافیت مالی هستند.
این خدمت در کنار قابلیتهای پیشین شامل نمایش لیست کارتها، بازنشانی سقف تراکنشی(بهصورت انفرادی یا کلی) و مشاهده ریز تراکنشها، اکنون با امکانات جدید خود، مجموعهای کامل برای مدیریت دیجیتال منابع مالی سازمانها محسوب میشود.
بهکارگیری «تنخواه کارت» به مدیران ارشد این امکان را میدهد که ضمن حفظ کنترل کامل بر جریان مالی شرکت، فرآیندهای مالی خُرد سازمان را از شیوههای سنتی خارج کرده و به سطحی هوشمند، سریع و شفاف ارتقا دهند.