تندروها روش نقد خود را تغییر دادند!

جریانی مثل جبهه پایداری که در ایران به تندروی در مواضع در سیاست داخلی و خارجی شهرت پیدا کردهاند این روزها با بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل به کشور هم از مواضع خود دستبردار نیستند. این جریان سیاسی که در طی ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل در سکوت خبری به سر میبرد بعد از آتش بس پشت تریبون آمده است. درخواست خروج کشور از NPT و تهیه بیش از ۱۰ طرح برای این موضوع و سپس نامه سرگشاده برای ساخت سلاح هسته ای از جمله مواضع شدید آنها بود که البته با سخنرانی رهبری در خصوص عدم تمایل ایران به ساخت سلاح هسته ای پیشنهاد آخر آنها به بن بست رسید.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ با این حال اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب آخرین کنوانسیون بازمانده FATF و برگزاری نشست خبری محمدرضا باهنر و پاسخ به پرسشی درباره حجاب تندروها را دوباره در موقعیتی قرار داد که در خصوص این دو موضوع موضعگیری کنند.
کنوانسیونهای افایتیاف تصویب شدند و تندروها ناراحت
پذیرش مشروط کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با انتقادات طیف جبهه پایداری همراه شد. این کنوانسیون در حالی بعد از هفت سال و در سومین دوره بررسی رای آورد که مخالفان همسو با جبهه پایداری نقش پررنگی در عدم تصویب آن داشتند.
مجلس دهم لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سیافتی را تصویب کرده بود اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک سازوکار فرادستی ورود پیدا کرد. اما دو بار بررسی مجدد مجمع در خصوص پالرمو و سیافتی به نتیجه نرسید.
چندی پیش پالرمو تصویب شد اما فقط سیافتی باقی مانده بود که نهایتا هفته گذشته به تصویب رسید. طیف جبهه پایداری که راهکار مقابله با غرب را در خروج از انپیتی و ساخت سلاح هستهای میدانست در برابر این تصمیم مجمع واکنش نشان داد.
کیهان: تصویب سیافتی دشمنان را گستاختر میکند
روزنامه کیهان با ادعای اینکه «پیوستن ایران به لوایحی همچون سیافتی «نه تنها گرهی از مشکلات باز نمیکند بلکه دشمن را گستاختر خواهد ساخت» نوشت: وقتی غرب آشکارا و بدون پردهپوشی از فشار حداکثری بر ایران سخن میگویند و از هیچ ابزاری برای ضربه زدن به ملت ایران فروگذار نمیکنند، چه معنایی دارد که همچنان پیوستن به لوایحی، چون سیافتی مورد بررسی قرار گیرد؟ تجربه جنگ ۱۲ روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه، و بیش از دو دهه کشمکشهای بیحاصل در توافقات بینالمللی، این واقعیت را ثابت کرده است که هر امتیازدهی به غرب نهتنها راهی برای حل اختلافات نگشوده بلکه دشمنان را گستاختر و فشارها را مضاعف ساخته است.
خبرگزاری فارس نیز در مطلبی با عنوان « ۴ دلیل برای اینکه تأیید سیافتی در مجمع تشخیص، خلاف مصلحت بود» نوشت: از دیدگاه حقوقی، نگرانی اصلی این است که گروههای مقاومت منطقهای و جنبشهای آزادیبخش منطقه، در نگاه برخی کشورهای غربی مصداق «تروریسم» قلمداد شوند.
در بخش دیگری از مطلب این خبرگزاری آمده: حتی اگر ایران تمامی تعهدات سنگین سیافتی را بپذیرد، هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF یا عادیسازی روابط بانکی وجود ندارد.
امیرحسین ثابتی، هم در شبکههای اجتماعی نوشت: پذیرش مشروط سیافتی نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد. این یک پیشبینی نیست بلکه فهم یک واقعیت بدیهی است، کمااینکه ده سال قبل نیز گفتیم برجام کشور را از چاله به چاه میاندازد و دیدیم که شد.
نظام الدین موسوی، مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس نیز نوشت: بعد از فعالشدن مکانیسم ماشه و احیای قطعنامههای ضدایرانی سازمان ملل، مجمع تشخیص مصلحت هم پس از سالها مخالفت سیافتی را تصویب کرد! بهسلامتی الان هم «تحریم» و هم «خودتحریمی» را یکجا با هم داریم و بدین ترتیب هم چوب را خوردیم، هم پیاز را، هم سنگ را، هم فلفل را، هم سیخ را، هم میخ را و...
علیرضا سلیمی نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز با اشاره به تجربه برجام که همهاش دروغ و سراب بود، گفت: «در برجام مشاهده کردیم که آمریکاییها و اروپاییها خودشان بدعهدی کردند؛ اما ایران را ناقض برجام دانستند، آیا واقعاً قرار است پس از الحاق به سیافتی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)، اوضاع کشور گل و بلبل شود؟
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان افزود: «ازاینپس، توپ در زمین طرفهای مقابل است، چرا که آنها دیگر بهانهای ندارند. ممکن است سؤالاتی در افکار عمومی به وجود بیاورد که ما اکنون سیافتی را پذیرفتیم، نتیجه چه خواهد شد؟ چه منفعتی برای کشور خواهد داشت؟
پس از سیافتی نوبت به حجاب رسید
باز شدن تریبون تندروها در موضوع حجاب هم به نشست خبری محمدرضا باهنر برمی گردد. در این نشست محمدرضا باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون حجاب اعلام کرد که هیچ گاه به حجاب اجباری اعتقادی نداشته و ندارد و تصمیم کلی نظام هم در حال حاضر این است که «قانون حجاب» لازم الرعایت نیست.
باهنر در حالی به «تصمیم کلی نظام» تاکید کرده است که در ماههای گذشته روایت واحدی از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف قوانین تنشزا مثل «قانون عفاف و حجاب» از سوی افراد مختلف مطرح شده است.
روند تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی نیز به این صورت است که مصوبات در نهایت به رهبری ارائه میشود و در صورت موافقت تایید و مصوبه لازمالاجرا میشود.
این سخنان محمدرضا باهنر شنبه شب در رسانه ها منعکس شد اما از صبح یکشنبه جریان تندرو که در سالهای گذشته به خالصساز شهرت پیدا کرده این بار به این فعال سیاسی اصولگرا پرداخت. اولین قدم آنها این بود که بگویند توقف قانون حجاب نه از سوی شعام بلکه مربوط به مسعود پزشکیان است.
واکنش اول تکذیب و انکار مصوبه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره توقف حجاب
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان نوشت: اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمیدانند!؟ استفاده ایشان از واژه «حجاب اجباری»! که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و با هدف غیر ضروری و ضد آزادی بودن حجاب، ساخته و پرداخته شده است نیز جای درنگ و تامل دارد! مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد: شورای عالی امنیت ملی، مصوبهای در این خصوص نداشته است و توقف آن با تصمیم سران قوا صورت گرفته است!
مسعود تاتلاری سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سخنان پیشین محمدرضا باهنر را یادآوری کرد و به او تاخت. باهنر گفته بود ۱۰ درصد مردم حزباللهی اند اما ۹۰ درصد دنبال زندگی کردن هستند. تاتلاری در همین رابطه در فضای مجازی نوشت: وقتی تمام سرمایه سیاسیتان با شعارهای حزباللهی بوده و حالا حزب اللهیها را «۱۰ درصد» میدانید، مصداق رفتار محافظهکارانه مذموم است. درباره قانون حجاب هم با مردم صادق باشید.
کار، کار پزشکیان است
ادامه روایتی که مصوبه شعام را تکذیب میکند به آنجا ختم میشود که شخص مسعود پزشکیان از اجرای قانون حجاب سر باز زده است. محمدحسین بانکیپور نماینده اصفهان که از مدافعان سفتوسخت حجاب شناخته میشود در صداوسیما گفت که سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمیتواند مصوبه حجاب را اجرا کند، باعث توقف این قانون شده است.
اگرچه مسعود پزشکیان این نکته را گفته که نمیتواند قانون حجاب را اجرا کند، اما این همه ماجرا نیست. تکذیب مصوبه شعام در خصوص توقف قانون حجاب در حالی صورت میگیرد که زمستان سال گذشته محمدسعید احدیان دستیار سیاسی رئیس مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف اقدامات تنش زا خبر داده بود.
روایت دستیار سیاسی رئیس مجلس در خصوص توقف قانون حجاب
احدیان زمانی که این موضوع را مطرح کرد یکی از مصادیق اقدامات تنش زا را افزایش قیمت گازوئیل دانست و گفت: «دولت تصمیم گرفته که قیمت گازوئیل را گران کند، بدون اینکه مصداق را به صحن شورا ببرند دبیرخانه به دولت نامه زده که قیمت آن را گران نکنید.»
او همچنین درباره توقف قانون حجاب نیز توضیح داد: در موضوع قانون دبیرخانه راسا اقدام نکرده، بلکه آن را به صحن شورا برده و در حضور همه اعضا جمع بندی شده است که این قانون تنش زاست و اقدام نشود. دستیار سیاسی رئیس مجلس بدون آنکه نامی از سعید جلیلی ببرد به او اشاره کرده و گفته بود: «همان بزرگواری که گفته شورا مصوبه ندارد و این همه شایعه درست کرده، خود در آن جلسه حضور داشته و بهتر بود می گفت در آن جلسه بحث شده است.»
بعد از این روایت افراد نزدیک به قالیباف، تندروها به رئیس مجلس هم تاختند و حالا رویکرد خالصسازانه آنها به طیف دیگری از اصولگرایان یعنی محمدرضا باهنر رسیده است.
ادامه خالصسازی با باهنر
احمد راستینه نماینده شهرکرد، در مجلس در تذکری شفاهی، گفت: آقایی اخیرا گفتند که من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. آقای محترم؛ اساسا حجاب اجباری واژه خلق شده تریبونهای ملعونانی همچون مسیح علینژاد و اسرائیل اینترنشنال است.
نماینده شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک روزی مقام معظم رهبری تذکر دادند که برخی نادانسته همان خطی را دنبال میکنند که دشمن با آن همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند. زنان عفیف ایران حجاب را نه از سر اجبار که به علت نجیبزادگی و پاکی و طهارت خود که ثمره تمدن چند هزار ساله است انتخاب کرده اند و نظام اسلامی مسئول صیانت از این پاکی و طهارت است.
این نماینده در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شما گفتهاید نظام خیلی نرم تغییر پارادایم داده و قانونی برای عفاف و حجاب نداریم. آیا سخن شما تشویق برهنگی نیست؟ شما مصلحت کدام نظام را در تشخیص مصلحت نظام بررسی میکنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه غرب را یا مصلحت نظام اسلامی؟ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آقای دادستان؛ آنها که ترویج برهنگی میکنند و از برهنگی دفاع میکنند و میگویند قانون عفاف و حجاب نداریم با آنها که ملت را از سایه جنگ میترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفتهاند.
علیرضا عباسی نماینده دیگر نمایندهای بود که پای جناحبندیهای سیاسی را به میان آورد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باهنر! گویا شکست در انتخابات مجلس دوازدهم خیلی به شما گران تمام شده که تمامی هنرتان را برای انتقام از جریان انقلابی به میدان آورده و با دشمنان نظام اسلامی در حرام شرعی و حرام سیاسی کشف حجاب همراه شدهاید! تا دیر نشده از این مسیر انحرافی برگردید و اشتباه خود را اصلاح کنید.
این موضوع از سوی محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز بیواکنش نبود. او نوشت: مسئول بیهنر، واقعاً نمیداند که با «نظرات خطا و بیجا» دربارهی حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز میکند و انسجام ملی را تحتالشعاع قرار میدهد!؟
نقدعلی: باهنر! از خون برادر شهیدت خجالت بکش
اما برخی تندروها در راستای خالصسازی خود، نام شهید باهنر را به میان آوردند که بگویند محمدرضا باهنر از مسیر برادرش فاصله گرفته است. از جمله سعید توانا راد؛ عضو شورای مرکزی جبهه پایداری که نوشت: آقای باهنر؛ خدا برادر شهیدتان را رحمت کند. امیدوارم لاطائلات اخیر شما در حمایت از قبحشکنی و دفاع از ترویج خلاف شرع در اجتماع مسلمین، روح آن شهید را به اندازه دل مؤمنین نیازرده باشد. محمدتقی نقدعلی نماینده خمینیشهر در مجلس نیز گفت: مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند؛ برهنگی، مشروبات الکلی و بدننمایی را میبینند. در کنارشان، کسی که مدتها در جایگاه نیابت رئیس همین مجلس تکیه زده بوده میگوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد، از خون برادر شهیدت خجالت بکش!
وقتی شهید باهنر گفته بود حجاب وجه تحمیل ندارد
اظهارات این نماینده البته بدون واکنش نبود. امیر ترکاشوند نویسنده کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در کانال تلگرامی خود نوشت که آنچه محمدرضا باهنر گفته مشابه دیدگاه برادر شهیدش بوده است. ترکاشوند نوشت: شهید باهنر در خرداد ۱۳۵۹ در سفرش به ارومیه آشکارا موضوع حجاب را نه اجباری بلکه ارشادی شمرد، تحمیل حجاب را از نظر اسلام شدیداً نفی کرد و حتی بر کسانی که در این باره رو به تحمیل حجاب میآورند تاخت و چنین گفت: «این مسئله در اسلام به صورت ارشادی مطرح شده و به هیچ وجه تحمیل وجود ندارد ... و به آنهایی که در این مورد تحمیل یا اعمال زور میکنند توصیه میکنیم که دست از این کار بردارند. اگر ایجاد اختلاف کردند باید بهشدت از آن جلوگیری کرد.»
اکنون که نهادهای عالی تصمیمگیر، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع CFT و شورای عالی امنیت ملی در مسئله حجاب، تکلیف این دو پرونده را مشخص کردهاند، جریانهای تندرو تمایلی به نقد مستقیم و صریح این نهادها ندارند؛ سعی می کنند این مسائل را جناحی کنند چراکه حمله تند و تیز و ابراز خشم به چهرههای سیاسی برایشان آسانتر است تا رویارویی با نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی؛ به نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی نمیتوانند بگویند «از شهدا خجالت بکشید»، اما به فعالان سیاسی که تنها راوی تصمیمات این نهادها هستند، میتوانند بگویند!