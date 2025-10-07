اپل به ضبط و تحلیل مکالمات سیری متهم شد

تخلف شرکت اپل در فرانسه مربوط به دستیار صوتی این شرکت موسوم به سیری است.مقامات قضایی فرانسه پس از دریافت شکایتی از یک محقق فناوری، اپل را به جمعآوری غیرقانونی دادههای کاربران متهم کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر دادستانی در پاریس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد تحقیق در این زمینه به نیروهای متخصص پلیس در حوزه جرایم سایبری واگذار شده است.
توماس لو بونیچ، محقق فناوری، منبع ثبت این شکایت را یک سازمان حقوق بشری فرانسه، موسوم به لیگ حقوق بشر (LDH) دانست.
در این شکایت، اپل به جمعآوری، ضبط و تجزیه و تحلیل مکالمات کاربران دستیار صوتی سیری بدون جلب رضایت آنان متهم شده است.
لو بونیچ گفت: آغاز تحقیقات جنایی در این مورد پیام روشنی ارسال میکند. حقوق اساسی افراد مهم است و سازمانها و افرادی وجود دارند که مصمم به رعایت آنها هستند.
اپل در واکنش به این خبر مدعی شد کنترلهای حریم خصوصی سیری را در سال ۱۳۹۸ و امسال تشدید کرده و مکالمات با سیری هرگز با بازاریابان به اشتراک گذاشته نشده یا به تبلیغکنندگان فروخته نشده است.