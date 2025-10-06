واکنش ترامپ به انتخاب نخست‌ وزیر زن در ژاپن

رئیس‌جمهور آمریکا از انتخاب «سانائه تاکایچی» به عنوان نخستین نخست وزیر زن در ژاپن، ابراز خرسندی‌کرد و به وی تبریک گفت.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود، نخست‌وزیری «سانائه تاکایچی» را که قرار است به عنوان نخستین زن در تاریخ ژاپن، این سمت را برعهده گیرد، تبریک گفت.

ترامپ طی پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: ژاپن، یک زن را برای منصب نخست‌وزیری انتخاب کرده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا، نخست‌وزیر منتخب ژاپن را «محترم و در عین حال، مقتدر و خردمند» توصیف کرد و گفت: این خبر فوق‌العاده‌ای برای مردم شگفت‌انگیز ژاپن است. به همه، این موضوع را تبریک‌می گویم.

تاکایچی، سیاستمدار ۶۴ ساله و از چهره‌های برجسته جناح محافظه‌کار حزب حاکم لیبرال دموکرات، روز شنبه ۱۲ مهر در انتخابات درون‌حزبی این حزب به پیروزی رسید. او از متحدان نزدیک شینزو آبه نخست‌وزیر پیشین ژاپن، به شمار می‌رود و مواضعی سرسختانه در حوزه‌های امنیت ملی، اصلاح قانون اساسی و گسترش نقش نظامی ژاپن دارد.

تاکایچی پیش‌تر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزیر امور داخلی و ارتباطات در کابینه آبه بوده و از جمله معدود زنان در سیاست ژاپن است که توانسته در بالاترین سطوح قدرت سیاسی این کشور نقش‌آفرینی کند.

بر اساس عرف سیاسی ژاپن، با توجه به پیروزی او در رهبری حزب حاکم، سانائه تاکایچی به‌زودی به طور رسمی از سوی پارلمان به عنوان نخست‌وزیر معرفی خواهد شد.

تاکایچی در سال ۱۹۹۶ برای نخستین بار به مجلس نمایندگان ژاپن راه یافت و از آن زمان تاکنون عضو این مجلس بوده است.

تاکایچی از نزدیکان آبه محسوب می‌شود و دیدگاه‌هایش در زمینه امنیت ملی، سیاست خارجی و اصلاح قانون اساسی همسو با مواضع محافظه‌کارانه اوست. او همچنین طرفدار گسترش نقش دفاعی ژاپن در منطقه و تقویت روابط امنیتی با ایالات متحده است.