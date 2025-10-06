En
پیش‌درآمد سقوط دلار؛ بورسی‌ها طلاهایشان را حراج کردند

بازار طلا نخستین نشانه‌های تغییر فاز را صادر کرده است. خروج پول از صندوق‌های طلا، نشان می‌دهد که انتظارات تورمی رو به کاهش است و فعالان مالی، احتمال تداوم افت نرخ دلار را بالا می‌دانند.
|
به گزارش تابناک به نقل از فازرس، بازار طلا در هفته جاری دوباره به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگشته است؛ جایی که نوسان هم‌زمان نرخ جهانی اونس و دلار داخلی، معادلات سنتی قیمت‌گذاری را تغییر داده است. 

خروج پول از صندوق های طلا، همزمان با رشد انس نشان می‌دهد که بازار طلا، سیگنال کاهشی نرخ ارز را دریافت کرده است.

به‌عبارتی دیگر، بازار وارد فاز پیش‌خورِ کاهش نرخ ارز شده و در حال بازتنظیم نسبت‌های قیمتی خود با دلار حدودا ۱۰۰ هزارتومانی است.

موضوعی که از نگاه تحلیل‌گران می‌تواند نشانه‌ای از تغییر انتظارات و آغاز فاز «تعادل زمانی» در بازار ارز باشد.

پول هوشمند از طلا خارج شد؛ چرا مهم است؟

صندوق‌های طلا در ایران همواره یکی از دقیق‌ترین دماسنج‌های انتظارات ارزی بوده‌اند. 
هر زمان که فعالان بازار آینده تورمی را پیش‌بینی می‌کردند، نقدینگی سنگینی به این صندوق‌ها وارد می‌شد. اما اکنون مسیر کاملاً برعکس شده است.

در روز حاری، بیش از ۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۱۴ هزار تومان برگشته است.

این خروج پول یعنی سرمایه‌گذاران دیگر به رشد طلا و در نتیجه افزایش دلار در کوتاه‌مدت باور ندارند؛ یک سیگنال کلاسیک از «پایان رالی ارزی».

رفتار صندوق‌های طلا؛ پیش‌نگر چرخه دلار

در چرخه‌های ارزی ده سال گذشته، تقریباً همیشه صندوق‌های طلا چند هفته زودتر از دلار تغییر روند داده‌اند.
در تابستان ۱۴۰۱ نیز هنگامی که ورود پول به صندوق‌ها متوقف شد، دلار طی سه هفته بعد از ۳۳ به ۲۹ هزار تومان کاهش یافت.

اکنون همان الگو در مقیاسی بزرگ‌تر تکرار می‌شود؛ کاهش خالص ورود پول، افت بازدهی صندوق‌ها و رشد منفی قیمت واحدهای طلا همگی از خستگی بازار تورمی و حرکت به سمت ثبات حکایت دارد.

تغییر پارادایم انتظارات؛ از رشد به ثبات

با تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۳.۹ درصد و ادامه عملیات ریپو از سوی بانک مرکزی، نقدینگی سفته‌بازانه از بازارهای طلا و ارز خارج می‌شود.

سرمایه‌گذاران می‌دانند که بانک مرکزی در حال مدیریت فعال نرخ ارز از مسیرهای مختلف است؛ از جمله تزریق ۵۰۰ میلیون دلار ارز مداخله‌ای، تقویت بازار حواله در دبی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی.

این اقدامات در مجموع، پیام روشنی دارد: بانک مرکزی نمی‌خواهد اجازه دهد رالی جدیدی در دلار شکل بگیرد. همین «باور سیاستی» باعث شده طلا اولین دارایی باشد که جذابیتش را از دست بدهد.

طلا به دلار ۱۱۵ هزار تومانی واکنش نشان داد

بررسی ارزش ذاتی سکه و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که بازار عملاً در حال قیمت‌گذاری با دلار حدود ۱۱۰ هزار تومان است؛ یعنی پیش‌خورِ کاهش نرخ ارز.

این موضوع از نظر تحلیل‌گران نشانه‌ای از هوشمندی بازار است؛ چون سرمایه‌ها پیش از افت واقعی دلار، موقعیت خود را تعدیل کرده‌اند.

بازار به‌اصطلاح «آینده را خریده است» و اکنون در حال تخلیه حباب‌های تورمی است.

بازاریاب اجازه رشد دلار را نمی‌دهد

محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: صندوق‌های طلا مثل حسگر پیشرفتهٔ بازار هستند. وقتی سرمایه از آن‌ها خارج می‌شود، به این معناست که فعالان مالی احتمال رشد نرخ دلار را پایین می‌دانند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولاً چند روز تا چند هفته بعد از چنین نشانه‌ای، بازار ارز فاز اصلاحی خود را شروع می‌کند.

وی افزود: می‌توان گفت دلار از نظر روانی وارد روند نزولی شده است. ما در نقطه‌ای هستیم که انتظارات تورمی رو به کاهش است، نرخ بهره بالاست، بانک مرکزی فعالانه مداخله می‌کند و جریان نقدینگی هم به سمت اوراق و سپرده در حرکت است. این ترکیب، عملاً اجازه تداوم رشد دلار را نمی‌دهد.

صادقی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران به تدریج از دارایی‌های تورمی مثل طلا و ارز فاصله می‌گیرند و به سمت بازار سرمایه و اوراق حرکت می‌کنند. مگر اینکه شوک سیاسی تازه‌ای رخ دهد، جهت کلی بازار ارز رو به پایین است.

بازگشت دلار به کانال ۹۰ هزار تومانی

خروج سرمایه از صندوق‌های طلا فقط یک اتفاق در بازار مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر ذهنیت عمومی نسبت به آینده نرخ ارز است.

وقتی پول هوشمند از بازارهای تورمی بیرون می‌رود، معنایش این است که دلار دیگر مقصد امنی نیست. 

در چنین فضایی، احتمال بازگشت دلار به محدوده زیر ۱۰۰ هزار تومان و ورود به فاز «ثبات نسبی» کاملاً قابل انتظار است.
با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.

بازار طلا طلا قیمت طلا دلار بورس صندوق های طلا خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
