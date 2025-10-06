En
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم حماس و رژیم اسرائیل در مصر

رسانه‌های مصر از آغاز جلسات غیر مستقیم هیات‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، جلسات گفت‌وگوی غیر مستقیم هیات حماس‌ و رژیم صهیونیستی برای بررسی آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا در چارچوب طرح ترامپ، در شرم الشیخ آغاز شد.

بر اساس این گزارش، میانجی‌گران مصری و قطر با طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی در تماس هستند و تلاش می‌کنند تا به سازوکاری برای آزادی اسرای صهیونیست در ازای آزادی اسرای فلسطین دست یابند.

در همین ارتباط روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» نوشت که هیات صهیونیستی متشکل از «گال هیرش» هماهنگ‌کننده امور اسرا و مفقودین به همراه تعدادی از مسئولان ارشد شاباک و موساد و تیم‌های کاری مختلف است.

پیش‌تر رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که هیات حماس به ریاست «خلیل الحیه» معاون رئیس دفتر سیاسی این جنبش که اخیرا از عملیات ترور در دوحه نجات یافت، برای شرکت در این جلسات وارد شرم‌الشیخ شده است.

قرار است «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا در امور غرب آسیا و «جرد کوشنر» داماد و مشاور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز این هفته (روز چهارشنبه) برای مشارکت در این گفت‌وگوها با هدف دستیابی به سازوکاری برای تبادل اسرا در چارچوب طرح ترامپ برای آتش‌بس در غزه، وارد شرم الشیخ شوند.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

این جنبش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورت‌ های گسترده داخلی و با گروه‌های فلسطینی و واسطه‌های منطقه‌ای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.

رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی پاسخ حماس گفت: بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم اسرا را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم!

غزه حماس اسرائیل آتش بس توافق خبر فوری
