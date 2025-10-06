En
سرقت ۳۰ میلیارد تومانی طلا توسط نوه‌ خانواده

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جوان به جرم سرقت طلا و جواهرات به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
سرقت ۳۰ میلیارد تومانی طلا توسط نوه‌ خانواده

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزل به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، ماموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات صورت گرفته و شیوه‌های نوین پلیسی، ماموران متوجه اظهارات سردرگم و مبهم یکی از نوه‌های مالباخته شده و با تمرکز بر اظهارات وی و تحقیقات بیشتر، با اعتراف وی مبنی بر سرقت بیش از ۲ کیلوگرم طلا به صورت رشته‌های زنجیر و دستبند و ۱۵ سکه طلا به همراه دوستش رو به رو شدند.

وی تصریح کرد: متهم که پسری جوان بود انگیزه سرقت به علت مطلع بودن از مقدار و مکان طلاها بوده است و پس از سرقت، اموال مسروقه را به دوستش تحویل داده تا به فروش برساند.

سرهنگ افشار، اظهار داشت: بلافاصله همدست او نیز دستگیر شد و به همراه طلا و سکه ها به کلانتری منتقل و در بازجویی ها او نیز به جرم خود اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده هر ۲ راهی دادسرا شدند.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: اموال مسروقه بعد صورتجلسه به مالباخته بازگردانده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

