عراقچی پیگیر روادید آمریکا برای قرعه‌کشی جام جهانی

وزیر خارجه ایران گفت: در حال پیگیری صدور روادید برای نمایندگان ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی هستیم.
عراقچی پیگیر روادید آمریکا برای قرعه‌کشی جام جهانی

به گزارش تابناک، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت «حسین کلانی» پیشکسوت باشگاه پرسپولیس حاضر شد.

عراقچی که طرفدار پرسپولیس است، در این مراسم گفت: «برد ایران برابر آمریکا و گل بسیار زیبای "حمید استیلی" و پیروزی برابر استرالیا در حماسه ملبورن از آن دست بازی‌هایی است که مثل دربی شش‌تایی‌ها از یاد نمی‌رود. من خودم آن دربی را از نزدیک تماشا کردم».

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «آقای تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه هم پرسپولیسی هستند»، گفت: « به یاد دارم که در اوج مذاکرات برجام، نتایج پرسپولیس را دنبال می‌کردیم و حتی بعد از یک دور از مذاکرات که فشار زیادی را تحمل کردیم، آقای تخت‌روانچی گفتند "حالا زیاد غصه نخور، پرسپولیس بازی داشته و برنده شده است!"

او درباره کلانی نیز گفت: «آقای کلانی از قهرمانان دوران نوجوانی بود و من عکس ایشان را روی دیوار می‌زدم. ایشان جزئی از تیم رویایی پرسپولیس بودند؛ پرسپولیس رویایی که هیچ‌وقت از نظر من تکرار نخواهد شد.»

عراقچی تاکید کرد: «قهرمانان ملی باید مورد احترام واقع شوند و این مراسم بسیار محترم و ضروری است. با هر حرکت قهرمانانی مانند آقای کلانی در مستطیل سبز، قلب میلیون‌ها ایرانی لرزیده است.»

وزیر خارجه ایران همچنین در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوالی درباره عدم صدور روادید برای نمایندگان ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی گفت: «در حال پیگیری هستیم.»

جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود.

یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
