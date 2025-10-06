\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0635\u0627\u062d\u0628\u200c\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0646 (\u0639\u062c)\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u0648 \u06f1\u06f6 \u0645\u0647\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0644\u06cc \u06f2\u06f4 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u062c\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0686 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.