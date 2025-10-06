En
خبر مهم وزیر نفت از کشف یک میدان گازی عظیم

وزیر نفت از کشف میدان گازی پازن و افزایش ذخایر گازی درجای کشور به ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ «محسن پاک‌نژاد؛ وزیر نفت» با بیان اینکه خدا را شاکرم که امروز می‌توانم خبر خوب ذخایر جدید گاز و نفت را به مردم شریف و عزیزمان اعلام کنم، اظهار کرد: بر اساس اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اکتشاف میدان پازن در ناحیه جنوبی استان فارس و در امتداد شمال استان بوشهر ذخایر جدید کشف شده است.

وی با بیان اینکه میدان پازن حدود ۲۱ کیلومتری شهر جم واقع شده و بر اساس اقدام‌های اکتشافی، ذخایر گازی درجای کشور را ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب افزایش داده است، افزود: این میدان پس از حدود ۸ سال اقدام‌های اکتشافی که متوقف شده بود، دوباره اقدام‌های اکتشافی را روی چاه دوم آغاز کردند، به‌طوری که عملیات حفاری چاه دوم اکتشافی در این میدان چندی پیش به اتمام رسیده و بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده روی چاه دوم، به این دستاورد قابل‌ملاحظه دست یافته‌ایم.

وزیر نفت تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تصور و تجسم درستی از حجم بزرگ ذخایر کشف‌شده در میدان گازی و نفتی پازن به‌دست بیاوریم، باید بگویم این میدان ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز دارد که اگر ضریب بازیافت ۷۰ درصد را در میدان‌های گازی کشور لحاظ کنیم، به عدد برداشت ۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب می‌رسیم که معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز پارس جنوبی است که حدود ۱۷ تا ۱۸ سال تولید یک فاز پارس جنوبی گاز دارد، از این رو عدد قابل‌ملاحظه‌ای است.

آغاز عملیات اجرایی میدان پازن؛ به‌زودی

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی پازن واگذار شده است و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود، تصریح کرد: برآورد می‌شود حدود ۴۰ ماه آینده، امکان برداشت از این میدان فراهم شود.

وی با بیان اینکه نکته قابل توجه درباره این میدان آن است که برای نخستین بار، در ادامه عملیات اکتشافی، همکارانم در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد لایه‌ای افقی شده‌اند که دست‌کم ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در خود جای داده است، افزود: بدیهی است با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشاف انجام می‌شود، احتمال دستیابی به حجم‌های بالاتری از ذخایر نیز وجود دارد.

وزیر نفت بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا است و اضافه شدن این ذخایر می‌تواند کمک خوبی به پوشش ناترازی‌های موجود در سال‌های آتی کند که دستاورد عظیمی است و جا دارد همین‌جا از همه همکارانم که در این حوزه فعالیت کردند، تشکر کنم و این دستاورد را تقدیم مردم ایران کنم.

