در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست

عباس علی آبادی وزیر نیرو در حالی دست به تغییرات اساسی در وزارتخانه زده که این روزها بحث استیضاح او بیشتر از گذشته داغ است و 110 نفر از نمایندگان نیز طرح استیضاح او را امضا کرده اند .
| |
|
خانه تکانی علی آبادی زیر تیغ استیضاح!

به گزارش تابناک، بحث استیضاح وزیر نیرو این روزها داغ شده است. قطعی‌های گسترده برق و آب، بویژه خاموشی‌های چهار ساعته در فصل تابستان، و افزایش قابل توجه قبوض برق، مردم را نگران و حساسیت‌ها نسبت به عملکرد او بالا گرفته است و همین موضوع باعث شد تا طرح استیضاح او با بیش از 110 امضا از سوی نمایندگان مجلس آماده شود.

در همین رابطه، گفت‌وگوی اختصاصی تابناک با عباس قدرتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، را می‌خوانید که در آن دلایل خود برای امضای طرح استیضاح عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، و نگرانی‌ها از مدیریت وزارتخانه را توضیح داده است.

ماندن علی آبادی در دولت به صلاح نیست

عباس قدرتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح عباس علی آبادی؛ وزیر نیرو، اظهار کرد: ما از وزیر نیرو خیلی گلایه داریم. بنده جزء افرادی هستم که استیضاح او را امضا کرده ام. معتقدم همراهی ایشان خیلی به صلاح دولت نیست و آثار مدیریت نامطلوب او را همه در جامعه شاهد هستیم.

علی آبادی در حال خانه تکانی دیرهنگام در وزارت نیرو

علی آبادی این روزها در حال خانه تکانی وزارتخانه است. اما با تغییرات مدیران، این موضوعات درست نمی شود. وی همه معاونت ها را عوض می کند از برق حرارتی تا بخش انرژی و ... در حال تغییر همه معاونت هاست. 

وی با اشاره به اینکه علی آبادی هم اکنون در حال تغییر تعداد زیادی از معاونانش است و تصمیم گرفته به اصطلاح آنها را عوض کند افزود: علی آبادی این روزها در حال خانه تکانی وزارتخانه است. اما با تغییرات مدیران، این موضوعات درست نمی شود. وی همه معاونت ها را عوض می کند از برق حرارتی تا بخش انرژی و ... در حال تغییر همه معاونت هاست. 

علی آبادی انگیزه کار ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بنده هیچ گاه به موضوعات نگاه جناحی نداشته ام، گفت: علی آبادی آدم خوبی است اما شخصی که باید در این منصب باشد، باید دارای انگیزه فراوانی باشد. بنده احساس می کنم که  آقای علی آبادی در این زمینه انگیزه ای ندارد.

سوالات بی پاسخ درباره چرایی افزایش هزینه قبوض برق!

قدرتی در ادامه در پاسخ به دلایل افزایش هزینه قبوض برق تصریح کرد: ضرورت دارد که در این موضوع ورود کنیم چرا که پیامکهای فراوانی از سوی شهروندان برای بنده ارسال شده است. البته دلایل افزایش قبوض برق را از معاونان وزیر نیرو سوال کرده ام اما پاسخی به این سوالات نداده اند. هر چند که پاسخ آنها از قبل مشخص است.

وی در پایان با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس در تاخیر اعلام وصول طرح استیضاح علی آبادی گفت: ما در این ارتباط از هیئت رئیسه گلایه داریم که علیرغم افزایش امضاهای درخواست استیضاح وزیر نیرو چرا این طرح را در دستور کار قرار نمی دهد. البته فکر می کنم که طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت دارد.

برچسب ها
علی آبادی وزیر نیرو قبوض برق افزایش هزینه عباس علی آبادی ناکارآمدی نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
عاقبت وزرای تحمیلی: اول علی آبادی و بعد خانم صادق مالواجرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
پدر صنایع رو در اورد اداره برق با این هزینه ها ما که سه روز در هفته برق نداشتیم پول ترانزیت دیگه چه صیغه ایه باید بدیم ؟ راهکار آقای علی آبادی هم اول قطع برق صنایع بود یعنی دقیقا ایشون مخالف بحث تولید تو این کشوره و باید برکنار بشه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
نمایندگان محترم مجلس از علی ابادی با سوادتر و با صلاحیت تر پیدا نمیکنید لطفا دست از خواسته هایتان شخصی بردارید و اجازه بدهخید کارش را بکند هر روز یک وزیر را به بهانه های واهی به مجلس نکشید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
ای بابا
این وزیر وزین بره، کی گریه کنه بگه نداریم، مشکل داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
وقتی دادستان به عنوان مدعی العموم ازش شکایت کنه اونوقت انگیزه کار میدا میشه برای هر مسئولی
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
