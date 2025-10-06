بازگشایی مقبره سلطنتی مصر باستان پس از 226 سال

مقبره فرعون آمنوهوتپ سوم در منطقه باستاین وادی الملوک مصر در شهر تاریخی الأقصر در جنوب مصر روز شنبه برای نخستین بار به روی بازدیدکنندگان گشایش یافت؛ مقبره‌ای که نزدیک به 226 سال پس از کشف آن برای نخستین بار به روی بازدیدکنندگان گشوده شد. این مقبره به فرعون آمنوهوتپ سوم تعلق دارد و در منطقه باستانی وادی‌الملوک واقع شده است؛ منطقه‌ای که ده‌ها مقبره پادشاهان و اشراف مصر باستان در آن قرار دارد. مقبره در سال 1799 توسط دو باستان‌شناس فرانسوی، پروسپیر چولواه و ادوارد دو ویلیه دو تراش، شناسایی شد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این مقبره پیش‌تر نیز برای برخی جهانگردان و محققان شناخته شده بوده است؛ از جمله در یادداشت‌های ویلیام جورج براون، جهانگرد بریتانیایی. فرآیند مرمت و آماده‌سازی مقبره نزدیک به 20 سال به طول انجامید و با همکاری سازمان یونسکو و دولت ژاپن صورت گرفت. این پروژه شامل بازسازی‌های دقیق معماری، نصب سامانه‌های کنترل محیطی و جمع‌آوری و مرمت اشیای تاریخی کشف‌شده درون مقبره بود.