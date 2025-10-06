اعلام جرم علیه رییس بانک به‌خاطر عدم گزارش پولشویی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.

اکبری تصریح کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.

وی تأکید کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است و ضمن پیگیری موضوع جهت تکمیل تحقیقات و مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده، نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.