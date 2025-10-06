عکس: روستای سنگیسار؛ زادگاه طالبان
روستای سنگیسار، واقع در ۷۵ کیلومتری شهر قندهار در جنوب افغانستان، به عنوان زادگاه گروه طالبان شناخته میشود. بیش از ۳۰ سال پیش، ملا عمر در این روستای کوچک و دورافتاده گروه طالبان را تأسیس کرد و این نقطه آغاز یکی از شناختهشدهترین جنبشهای سیاسی و اجتماعی افغانستان بود. سنگیسار با جمعیت اندک و محیطی سنتی، امروز به نمادی تاریخی از تولد طالبان تبدیل شده و نقش آن در شکلگیری تحولات سه دهه گذشته افغانستان غیرقابل انکار است. این روستا نه تنها مبدأ یک جنبش سیاسی بود، بلکه به مکانی برای بررسی ریشهها و تحولات طالبان در تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:روستای سنگیسار طالبان افغانستان عکس بین الملل