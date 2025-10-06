استارتاپ شیلیایی با هوش مصنوعی، مصرف آب مزارع را تا ۳۰ درصد کاهش داد

بنیان‌گذار استارتاپ شیلیایی «Instacrops» اعلام کرد این شرکت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کشاورزی، توانسته است مصرف آب را در مزارع تا ۳۰ درصد کاهش دهد و همزمان بازده محصولات را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ماریو بوستامانته، مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ Instacrops، در گفت‌وگو با وب‌سایت تخصصی «تک‌کرانچ» گفت: «کمبود آب در شیلی یک چالش جدی است و ما باور داریم که هوش مصنوعی می‌تواند به کشاورزان سراسر جهان در مدیریت بهینه مصرف آب کمک کند.»

استارتاپ Instacrops که فعالیت خود را با نصب حسگرهای اینترنت اشیاء (IoT) در مزارع آغاز کرده بود، اکنون تمرکز خود را بر توسعه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی و سامانه‌های مدیریت آب قرار داده است. این شرکت به بیش از ۲۶۰ مزرعه در آمریکای لاتین کمک کرده تا ضمن کاهش مصرف آب تا ۳۰ درصد، بازده محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

بوستامانته افزود: «ما در هر ساعت حدود ۱۵ میلیون نقطه داده پردازش می‌کنیم تا بتوانیم با هزینه کمتر، نیروی انسانی کمتر و دقت بالاتر، به کشاورزان در تصمیم‌گیری برای زمان آبیاری کمک کنیم.» به گفته او، Instacrops علاوه بر اپلیکیشن اختصاصی خود، با واتس‌اپ نیز یکپارچه شده و در آینده نزدیک تمامی خدماتش از این طریق در دسترس کشاورزان خواهد بود.

این شرکت تمرکز خود را بر محصولات با ارزش بالا مانند سیب، آووکادو، بادام، بلوبری و گیلاس قرار داده است و کشاورزان در ازای هر هکتار زمین، حق اشتراک سالانه‌ای برای استفاده از خدمات این سامانه پرداخت می‌کنند. Instacrops همچنین بخشی از برنامه شتاب‌دهنده Y Combinator تابستان ۲۰۲۱ بوده و از شرکت‌های SVG Ventures و Genesis Ventures سرمایه‌گذاری دریافت کرده است.

گفتنی است، این استارتاپ قرار است در رویداد TechCrunch Disrupt 2025 که از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر در سان‌فرانسیسکو برگزار می‌شود، جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه کند.