در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۴۰۴، بورس تهران شاهد تحرکات قابل توجه و پررونق بود که توجه فعالان بازار سرمایه را به شدت به خود جلب کرد. این دو روز، روند معاملات با شتاب بیشتری نسبت به هفتههای گذشته دنبال شد و سیگنالهای مثبتی را از ورود نقدینگی تازه به بازار نشان داد.
جهش محسوس بورس در روز شنبه
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با رشدی محسوس، به سطح ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار واحد رسید. این رشد قابل توجه در حالی رخ داد که ارزش معاملات خرد سهام با ثبت رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان، نسبت به روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشت و نشان از تمایل سرمایهگذاران به خرید در این محدودههای قیمتی داشت. حجم معاملات نیز با جابهجایی بیش از ۱۵ میلیارد سهم، رکورد قابل توجهی را به ثبت رساند و نشان داد بازار در روز شنبه، پویایی و نقدشوندگی بالایی را تجربه کرده است. بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد که بخش عمده رشد شاخص ناشی از ورود سرمایههای تازه به نمادهای شاخصساز و همچنین بازگشت اعتماد نسبی سرمایهگذاران حقیقی به بازار بوده است.
همزمان با صعود شاخص، برخی گروههای کالایی و فلزی نیز با رشد قیمت همراه شدند و نمادهای فارس، فملی و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل برجای گذاشتند. تحلیلگران بازار معتقدند که این روند افزایشی، تحت تأثیر اخبار مثبت اقتصادی و گزارشهای فصلی شرکتها، توانسته است سطح تقاضا را در بازار تقویت کند. در مقابل، برخی نمادهای کوچکتر و کمتر شناور با نوسانات محدودی همراه بودند، اما روند کلی بازار به وضوح صعودی بود.
تداوم رکوردشکنی بازار سهام در روز یکشنبه
روند صعودی بورس در روز یکشنبه نیز ادامه یافت و شاخص کل با افزایش بیش از ۶۰ هزار واحد به سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحد رسید. این جهش، دومین روز متوالی رشد شاخص را رقم زد و حاکی از اعتماد نسبی سرمایهگذاران به تحرکات بازار در کوتاهمدت بود. ارزش معاملات خرد سهام در این روز حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد و حجم معاملات با جابهجایی بیش از ۱۷ میلیارد سهم، نشانهای روشن از ادامه ورود نقدینگی به بازار بود. این جریان پول تازه، عمدتاً به نمادهای بزرگ و شاخصساز اختصاص یافت و توانست فضای بازار را پررونق و پرانرژی نگه دارد.
پشت پرده صعود بازار سرمایه از زبان صمدی
در همین رابطه، بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه روند صعودی اخیر شاخص بورس را ناشی از خروج بازار از بلاتکلیفی دانست و تاکید کرد که روشن شدن تکلیف سیاست خارجی، فعالان اقتصادی را از وضعیت معلق بین تحریم و رفع تحریم آزاد کرده است.
وی افزود، هر یک از این مسیرها نیازمند استراتژی خاصی است و همین موضوع باعث شده بود فعالان اقتصادی تصمیمگیری را به تعویق بیندازند. البته به نظر من بازگشت تحریمها اتفاق خوبی نیست، اما مهمتر از آن، روشن شدن تکلیف و پایان بلاتکلیفی بود که ذهن بازار را آزاد کرد.
صمدی ضمن اشاره به تاثیر نرخ ارز، بیان کرد که در دو ماه اخیر دلار از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۱۵ تا ۱۱۶ هزار تومان رسید و با مداخله بانک مرکزی تا حدی به تعادل بازگشت.
او تصریح کرد که این رشد دلار باعث افزایش رقابت محصولات در بورس کالا و افزایش سوددهی شرکتها شده است. وی افزود، قیمت جهانی کالاها نیز طی همین مدت رشد داشته و این موضوع تقاضا برای کامودیتیها به ویژه مس را افزایش داده است.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به عرضه تاریخی ورق گرم صادراتی فولاد مبارکه در رینگ بورس کالا، افزود که برای اولین بار نزدیک به ۴۰ هزار تن ورق گرم با رقابت عرضه شد و این موضوع باعث ایجاد صف خرید و رشد تقاضا در بازار سهام شده است.
صمدی تاکید کرد، رشد شاخص بخشی از جبران بازدهی بورس نسبت به دلار و طلا است و نشان میدهد سیاست دولت در تلاش برای آرام کردن سایر بازارها تا حدی موفق بوده است.
وی ضمن اشاره به نگرانیهای احتمالی درباره جنگ، بیان کرد که اقتصاد فعلاً آمادگی رویارویی با جنگ را ندارد، برخلاف آنچه برخی تریبونها و مسئولان اعلام میکنند. این موضوع باعث شده سرمایهگذاران به سمت بازار سهام حرکت کنند، در حالی که طلا و دلار به تعادل رسیدهاند.
صمدی درباره پایداری رشد شاخص توضیح داد که نمیتوان با قطعیت گفت این روند کوتاهمدت است یا پایدار، اما ورود نقدینگی و افزایش شاخص نشان میدهد که فعلاً اقبال به بازار ادامه دارد و شاخص میتواند تا سقف قبلی خود یعنی بیش از سه میلیون واحد رشد کند.
وی ضمن اشاره به عوامل دیگری مانند عمقبخشی به تالار دوم و مدیریت نرخ دلار توسط بانک مرکزی، افزود که این اقدامات به افزایش سوددهی شرکتها کمک کرده و یکی از دلایل رشد اخیر شاخص بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد که سهامداران خرد نباید مستقیماً وارد بازار شوند و توصیه کرد که سرمایهگذاری از طریق صندوقهای سهامی، صندوقهای اهرمی مجاز یا سبدگردانهای قانونی انجام شود.
وی افزود، تجربه سالهای گذشته باعث شده سهامداران خرد محتاط باشند و ترجیح دهند ابتدا از طریق ابزارهای غیرمستقیم وارد بازار شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان ضمن اشاره به روند بازار تا پایان هفته، بیان کرد که پیشبینی میشود بازار مثبت و رو به رشد باشد، اما استمرار این روند به تصمیمات دولت، ثبات اقتصادی و عدم وقوع اتفاقات ناگوار سیاسی بستگی دارد.
وی تاکید کرد، شاخص بورس توان رسیدن دوباره به کانال سه میلیون واحد را دارد، مشروط بر اینکه روند فعلی ادامه یابد و هیچ رخداد منفی سیاسی یا اقتصادی مهمی رخ ندهد.