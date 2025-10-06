En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر خوش فراجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی امسال با ارائه تسهیلات ویژه پلیس فراجا برای شهروندان از جمله بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی و کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۰۸
| |
682 بازدید
خبر خوش فراجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی

در روز چهارم از هفته فراجا به سر می‌بریم؛ هفته‌ای که با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» برگزار می‌شود. این شعار نشان‌دهنده عزم جدی نیروی انتظامی برای تقویت اقتدار پلیس در کنار جلب مشارکت فعال مردم در ایجاد امنیت پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی است. پلیس با اتکا به توانمندی‌ها و همراهی مردم، تلاش می‌کند تا جامعه‌ای امن‌تر و آرام‌تر برای همه شهروندان فراهم آورد.

رونمایی از سامانه «بتا»؛ بانک تصویری اموال مکشوفه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در سومین روز هفته فراجا، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور، از رونمایی سامانه جدیدی با عنوان «بتا» خبر داد. این سامانه یک بانک تصویری از اموال مکشوفه است که اطلاعات دقیق این اموال را ثبت و در اختیار مالباختگان قرار می‌دهد. هدف اصلی این طرح، تسهیل و تسریع در روند بازگرداندن اموال به صاحبانشان است. این گام نوین، علاوه بر افزایش شفافیت، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های سرقت و کشف اموال را به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت‌های سبک؛ آغاز آموزش ایمن از ۱۶ سالگی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دریافت گواهینامه برای موتورسیکلت‌های سبک با حجم کمتر از ۵۰ سی‌سی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و سرعت حداکثر ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ به ۱۶ سال کاهش یافته است. این تصمیم، با توجه به وجود حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور، گامی مهم در آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده ایمن از این وسیله نقلیه محسوب می‌شود. آموزش‌های نظری و عملی ویژه نوجوانان طراحی و بومی‌سازی شده و متقاضیان باید مراحل آزمون آیین‌نامه، تست سلامت جسمی و روانی و دوره‌های عملی را پشت سر بگذارند. همچنین این افراد از مزایای بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

سامانه‌های هوشمند سازمان وظیفه عمومی؛ گامی دیگر در مسیر دیجیتالی شدن خدمات

سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا، در سومین روز هفته انتظامی از رونمایی سه سامانه جدید سازمان وظیفه عمومی خبر داد. این سامانه‌ها شامل ثبت مدرک تحصیلی دانش‌آموزان، صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزی و صدور معافیت تحصیلی دانشجویی خارج از کشور هستند. با این سامانه‌های الکترونیکی، بخش عمده‌ای از خدمات سازمان وظیفه عمومی به صورت هوشمند ارائه شده و مراجعه حضوری به حداقل می‌رسد.

سردار شرفی تاکید کرد که هدف پلیس، بهره‌گیری از فناوری و توانمندی اندیشمندان برای ارتقاء شفافیت، کاهش مراجعات حضوری، حفظ سلامت جامعه، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تکریم مردم است. وی همچنین به اهمیت مهارت‌آموزی جوانان در دوران خدمت سربازی اشاره کرد و گفت که تلاش می‌شود سربازان پس از خدمت، با مهارت‌های حرفه‌ای به جامعه بازگردند.

بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی؛ تسهیلات ویژه برای تسویه آسان

همزمان با هفته نیروی انتظامی، پلیس راهور ناجا بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های رانندگی را که سال گذشته با استقبال خوبی مواجه شده بود، امسال نیز تمدید کرد. این طرح به شهروندان فرصت می‌دهد تا بدون پرداخت هزینه‌های اضافی، جریمه‌های معوقه خود را تسویه کنند. هدف از این اقدام کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و تسهیل همکاری آنان با پلیس در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

رسیدگی آنلاین به اعتراضات تخلفات رانندگی

برای نخستین بار، پلیس راهور امکان ثبت و پیگیری اعتراضات تخلفات رانندگی به صورت اینترنتی را فراهم کرده است. این خدمت الکترونیکی به شهروندان اجازه می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، اعتراضات خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند. این اقدام باعث افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به شکایات شده و رضایت عمومی را افزایش می‌دهد.

تسهیلات ویژه ترخیص موقت وسایل نقلیه

در طول هفته نیروی انتظامی، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات موجب تسریع و آسان‌تر شدن روند ترخیص خودروها شده و دغدغه‌های مردم در این زمینه را کاهش می‌دهد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
هفته فراجا پلیس نیروی انتظامی بخشودگی جرایم جرایم رانندگی گواهینامه موتورسیکلت سن قانونی تخلفات رانندگی خبر فوری
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جریمه سنگین برای سوار کردن حیوان! + عکس
شوک به رانندگان مست: جریمه نجومی برای این رانندگان
اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی از امروز
چرا زنان نمی‌توانند گواهینامه موتور بگیرند؟
جریمه سوار کردن مسافر اضافه در شهرها چقدر است؟
سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت کاهش یافت
نرخ اجاره موتورسیکلت نجومی شد
هشدار: جریمه‌های دوبرابری بخشیده نمی‌شود
برآورد میزان کاهش تلفات رانندگی با افزایش نرخ جرایم
روش قسط بندی جریمه‌های رانندگی
دلیل افزایش نرخ جرائم رانندگی چیست؟
مقابله با تخلفات رانندگی در کشورهای دیگر چگونه است؟
جریمه سوار کردن مسافر در صندوق عقب چقدر است؟
مبلغ جریمه سیگار کشیدن در پشت فرمان
فرصت پرداخت جریمه‌های ۲ برابری رانندگی به مبلغ اولیه
آیا مبلغ جرائم رانندگی از امروز افزایش پیدا کرد؟
اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۳ تیرماه
تشدید برخورد پلیس با تخلفات حادثه‌ساز رانندگی
واکنش تابلوهای پلیس به موتورسواری خانم‌ها!
شرایط جدید بخشودگی جرایم رانندگی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۳۹ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۷۴ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005afg
tabnak.ir/005afg