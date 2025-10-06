خبر خوش فراجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی

در روز چهارم از هفته فراجا به سر میبریم؛ هفتهای که با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» برگزار میشود. این شعار نشاندهنده عزم جدی نیروی انتظامی برای تقویت اقتدار پلیس در کنار جلب مشارکت فعال مردم در ایجاد امنیت پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی است. پلیس با اتکا به توانمندیها و همراهی مردم، تلاش میکند تا جامعهای امنتر و آرامتر برای همه شهروندان فراهم آورد.
رونمایی از سامانه «بتا»؛ بانک تصویری اموال مکشوفه
به گزارش تابناک به نقل از مهر، در سومین روز هفته فراجا، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور، از رونمایی سامانه جدیدی با عنوان «بتا» خبر داد. این سامانه یک بانک تصویری از اموال مکشوفه است که اطلاعات دقیق این اموال را ثبت و در اختیار مالباختگان قرار میدهد. هدف اصلی این طرح، تسهیل و تسریع در روند بازگرداندن اموال به صاحبانشان است. این گام نوین، علاوه بر افزایش شفافیت، فرآیند رسیدگی به پروندههای سرقت و کشف اموال را به شکل قابل توجهی بهبود میبخشد.
کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلتهای سبک؛ آغاز آموزش ایمن از ۱۶ سالگی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دریافت گواهینامه برای موتورسیکلتهای سبک با حجم کمتر از ۵۰ سیسی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و سرعت حداکثر ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ به ۱۶ سال کاهش یافته است. این تصمیم، با توجه به وجود حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور، گامی مهم در آموزش و فرهنگسازی استفاده ایمن از این وسیله نقلیه محسوب میشود. آموزشهای نظری و عملی ویژه نوجوانان طراحی و بومیسازی شده و متقاضیان باید مراحل آزمون آییننامه، تست سلامت جسمی و روانی و دورههای عملی را پشت سر بگذارند. همچنین این افراد از مزایای بیمهای برخوردار خواهند شد.
سامانههای هوشمند سازمان وظیفه عمومی؛ گامی دیگر در مسیر دیجیتالی شدن خدمات
سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا، در سومین روز هفته انتظامی از رونمایی سه سامانه جدید سازمان وظیفه عمومی خبر داد. این سامانهها شامل ثبت مدرک تحصیلی دانشآموزان، صدور معافیت تحصیلی دانشآموزی و صدور معافیت تحصیلی دانشجویی خارج از کشور هستند. با این سامانههای الکترونیکی، بخش عمدهای از خدمات سازمان وظیفه عمومی به صورت هوشمند ارائه شده و مراجعه حضوری به حداقل میرسد.
سردار شرفی تاکید کرد که هدف پلیس، بهرهگیری از فناوری و توانمندی اندیشمندان برای ارتقاء شفافیت، کاهش مراجعات حضوری، حفظ سلامت جامعه، تسریع در رسیدگی به درخواستها و تکریم مردم است. وی همچنین به اهمیت مهارتآموزی جوانان در دوران خدمت سربازی اشاره کرد و گفت که تلاش میشود سربازان پس از خدمت، با مهارتهای حرفهای به جامعه بازگردند.
بخشودگی دیرکرد جریمههای رانندگی؛ تسهیلات ویژه برای تسویه آسان
همزمان با هفته نیروی انتظامی، پلیس راهور ناجا بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمههای رانندگی را که سال گذشته با استقبال خوبی مواجه شده بود، امسال نیز تمدید کرد. این طرح به شهروندان فرصت میدهد تا بدون پرداخت هزینههای اضافی، جریمههای معوقه خود را تسویه کنند. هدف از این اقدام کاهش فشار مالی بر خانوادهها و تسهیل همکاری آنان با پلیس در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.
رسیدگی آنلاین به اعتراضات تخلفات رانندگی
برای نخستین بار، پلیس راهور امکان ثبت و پیگیری اعتراضات تخلفات رانندگی به صورت اینترنتی را فراهم کرده است. این خدمت الکترونیکی به شهروندان اجازه میدهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، اعتراضات خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند. این اقدام باعث افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به شکایات شده و رضایت عمومی را افزایش میدهد.
تسهیلات ویژه ترخیص موقت وسایل نقلیه
در طول هفته نیروی انتظامی، تسهیلات ویژهای برای ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات موجب تسریع و آسانتر شدن روند ترخیص خودروها شده و دغدغههای مردم در این زمینه را کاهش میدهد.