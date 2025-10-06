چاس فریمن، سفیر سابق امریکا در عربستان در مصاحبهای گفت: «اسرائیلیها میخواهد هر کاری که با سوریه کردند با ایران نیز انجام دهد، رژیم را سرنگون کند و سپس کشور را به واحدهای کوچکتر تقسیم کند تا آنها را تجزیه کرده و تحت سلطه نگه دارد... بخشی از اقلیتهای قومیتی در ایران گرایشهای جداییطلبانه دارند که اسرائیل با همه آنها در ارتباط است و مداخله دارد. بنابراین میتوان گفت این روند بخشی از پیشروی یک طرح راهبردی است که نتانیاهو آن را مسیری برای سلطه صهیونیسم بر سراسر آسیای غربی میبیند. بهجز ترکیه، چراکه برخی افراد نزدیک به او تصریح کردهاند پس از ایران، نوبت ترکیه خواهد بود» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.